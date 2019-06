Don Matteo contro Michelle Hunziker ovvero All Together Now: Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 13 giugno 2019? Scopriamo come si è suddiviso il pubblico televisivo analizzando i dati Auditel di ieri sera.

Ascolti tv ieri, 13 giugno 2019

Vince la prima serata All Together Now al 16.3% di share. Segue la replica di Don Matteo al 13.4%. Bene lo speciale su “Anna Frank su Rai 3. Ecco tutti i dati relativi agli ascolti televisivi di ieri sera.

Ascolti TV – Don Matteo, su Rai 1

A Spoleto in mezzo al grande fermento per l’arrivo del nuovo Capitano, Cecchini è stato consolato da Don Matteo dopo la partenza del genero. L’arrivo di Anna, però, al comando della caserma, ha sconvolto tutti gli equilibri ed aumentato i malumori del maresciallo. La replica di una delle fiction più amate del piccolo schermo ha appassionato una media di 2.433.000 spettatori pari al 13.4% di share.

Auditel La trattativa, su Rai 2

Un gruppo di attori ha messo in scena gli episodi più rilevanti della vicenda nota come trattativa stato mafia, impersonando mafiosi, agenti dei servizi segreti, alti ufficiali, magistrati, vittime e assassini, massoni, persone oneste e coraggiose e persone coraggiose fino a un certo punto. La trasmissione ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.088.000 spettatori pari al 5.5% di share.

Audience Il Diario di Anna, su Rai 3

Il 4 agosto del 1944 le SS fecero irruzione in un alloggio segreto ricavato sul retro di un’azienda di Amsterdam. Gli abitanti vennero deportati prima a Auschwitz e poi nel campo di Bergen-Belsen. Tra loro, un’adolescente che sogna di diventare una scrittrice.Il 12 giugno di quest’anno quella ragazza avrebbe compiuto 90 anni.

La sua vita fu spezzata a soli 16 anni dall’orrore nazista. Rai 3, con la narrazione di Corrado Augias, ha dedicato alla storia e all’incredibile autobiografia di Anna una eccezionale prima serata. Le vicende narrate nel diario di Anna Frank hanno avuto nuova vita grazie a ricostruzioni storiche, fiction internazionali, la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre e il racconto di Augias. Il programma ha interessato una media di 1.174.000 spettatori pari ad uno share del 6%.

Auditel Diritto e Rovescio, su Rete 4

Paolo del Debbio si è occupato del caso del tabaccaio di Ivrea che ha ucciso un moldavo dopo un furto nel suo locale. Dall’autopsia è emerso che l’uomo ha sparato dall’alto, sconfessando l’ipotesi che ci sia stata una colluttazione tra i due.

Il vicepremier Matteo Salvini si è schierato ancora dalla parte del tabaccaio. Ospiti in studio: il senatore Andrea Cangini (FI) e i deputati Nicola Molteni (Lega) ed Emanuele Fiano (Pd). La trasmissione ha interessato 843.000 spettatori con il 5.3% di share.

Ascolti Tv All Together Now, su Canale 5

Michelle Hunziker e J-Ax hanno condotto la Semifinale di All Together Now, nuovo show dell’ammiraglia Mediaset. Il programma ha intrattenuto e fatto ballare e cantare, canzone dopo canzone, una media di 2.580.000 spettatori pari al 16.3% di share.

I nostri 12 finalisti con tutto il loro talento potranno giocarsi la VITTORIA di #AllTogetherNow! Appuntamento alla prossima settimana con la puntata finale! Su #MediasetPlay potrete riviere tutte le emozioni dei concorrenti e conoscere meglio tutti i personaggi del muro! 😜 pic.twitter.com/7q49GgJZdW — Mediaset Play (@MediasetPlay) June 13, 2019

Auditel 47 Ronin, su Italia 1

Il film diretto da Carl Rinsch, con: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki, Tadanobu Asano, Min Tanaka e Rinko Kikuchi ha tenuto con il fiato sospeso, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.004.000 spettatori. Share pari a 5,2 punti percentuali.

Ascolti Piazzapulita, su La7

Corrado Formigli si è occupato di politica e ha parlato dell’Europa, del Governo e delle tasse. Nel corso della serata, inoltre, è stata trasmessa un’inchiesta esclusiva su Extinction Rebellion, il nuovo movimento ambientalista non violento che sta paralizzando Londra con una grande campagna di disobbedienza civile. Tra gli ospiti: il costituzionalista Sabino Cassese; l’ex Premier Paolo Gentiloni; il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il giornalista Antonio Padellaro. La trasmissione ha informato una media di 931.000 spettatori con uno share del 6%.

Ascolti “2012”, su TV8

Il film diretto da Roland Emmerich, con: John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Thandie Newton, Oliver Platt e Thomas McCarthy ha raggiunto una media di 382.000 spettatori. Share del 2.3%.

Auditel Nations League F, Nove

Italia contro Russia. Il match è andato inonda live da Perugia. A seguire la Nazionale femminile di pallavolo nella conquista della Volleyball Nations League sono stati in media 435.000 spettatori per il 2.2% di share.