C’è solo un modo per vedere, in streaming on demand, la semifinale di All together now del 13 giugno 2019. E quel modo è schiacciare “play” nel video Mediaset ufficiale, online anche su Super guida tv. Questo, infatti, il filmato completo dell’intera replica, con tutto quanto trasmesso ieri sera, in prima serata su Canale 5: dalle sfide dirette con i 20 semifinalisti, alla scelta ufficiale dei finalisti del programma. Rivediamo, allora, il tutto, in attesa che la trasmissione con Michelle Hunziker torni in onda anche giovedì prossimo, con l’attesa finale col vincitore.