Sorpresa stasera ad All Together Now. All’inizio della puntata, infatti, i 20 semifinalisti cantano “Il Cielo” di Renato Zero insieme ai 100 giudici del “Muro Umano”. Questo, del resto, il modo scelto dal programma di Canale 5 e dagli stessi aspiranti finalisti come augurio per raggiungere, il prima possibile, un posto nell’attesa finale di giovedì prossimo. Qui il video Mediaset col brano, intonato in trasmissione giovedì 13 giugno 2019.