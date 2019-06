Sta per concludersi, in prima serata su Canale 5, il programma All together now. La semifinale del 13 giugno 2019, infatti, corrisponde alla penultima puntata dello show Endemol condotto da Michelle Hunziker, una trasmissione la cui peculiarità è un “Muro umano” formato da 100 giudici competenti in materia di musica. Ma chi c’è tra gli ospiti del quinto, nuovo appuntamento? E cosa devono aspettarsi i telespettatori, quando non manca moltissimo al momento della proclamazione del vincitore?

All together now, Iva Zanicchi tra i giudici della semifinale di giovedì 13 giugno 2019: chi sono gli altri ospiti?

Tra i giudici della semifinale di All together now di questo giovedì 13 giugno 2019 c’è anche Iva Zanicchi. La cantante, infatti, torna tra gli ospiti del programma di Canale 5 dopo che, già nella prima puntata, ha divertito il pubblico insieme al giovane giurato, Luca Valenti.

Voce di canzoni di successo come “Zingara” e “Non pensare a me”, ad oggi la Zanicchi ha 79 anni e, di recente, è anche stata nel cast di popolari show Mediaset, come Grande Fratello, #Cr4 – La Repubblica delle Donne e Tu sì que vales.

Inoltre, questa settimana in studio, c’è anche Yuma Diakite. Affermata modella, Yuma è una splendida 48enne che recentemente è tornata in tv, prima come concorrente de L’Isola dei Famosi e, successivamente, anche a Ciao Darwin in rappresentanza dei Belli.

Infine, tra i nuovi ospiti, è attesa Ariadna Romero. Reduce anche lei dalla partecipazione a “L’Isola” come naufraga, nell’ultimo periodo la bella 32enne ha fatto parlare di sé anche per il presunto flirt con Francesco Acerbi e per la relazione con Pierpaolo Petrelli.

All together now, come avviene la scelta dei 10 finalisti e chi c’è tra i concorrenti che si contendono un posto in finale

Trattandosi di semifinale, però, nella puntata di giovedì 13 giugno 2019 c’è anche la scelta dei finalisti di All together now, i 10 super concorrenti che accedono di diritto alla finalissima di giovedì prossimo, 20 giugno.

Ma come avviene tale scelta? I concorrenti già semifinalisti – al momento, 20 in tutto – si contendono un posto in finale, con un regolamento che prevede nuove sfide dirette e l’ennesimo giudizio – non poco severo – da parte della giuria posizionata nel “muro”.

Soltanto 10, dunque, arrivano all’ultima puntata e possono così provare ad aggiudicarsi il montepremi del valore di 50.000 euro. Insomma, chi c’è tra i fortunati dello show? Per scoprirlo, appuntamento alle ore 21.30 circa di domani, naturalmente su Canale 5.