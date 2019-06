Chi sono i concorrenti della quarta puntata di All together now che vanno in semifinale? E Quelli che vanno in finale? Si perché ieri sera, oltre ad esserci i “classici” semifinalisti, ci sono stati anche due partecipanti che sono andati direttamente in finale grazie al “100” dei giudici. Nei minuti conclusivi della serata di giovedì 6 giugno 2019, la conduttrice Michelle Hunziker li ha presentati ufficialmente al pubblico di Canale 5. Eccovi il video Mediaset.

I concorrenti che accedono alla fase successiva del programma sono:

Erica

Antonio

Carlo

Samuele

Anna.

Insieme a loro, per la prima volta, ci sono anche due finaliste: Martina Maggi e Alessandra Procacci. Le due ragazze hanno conquistato il “muro umano” dei giudici ottenendo, entrambe, 100 punti. Per loro, quindi, non ci sarà la semifinale ma direttamente la finale nel corso dell’ultima puntata del programma musicale di Canale 5.