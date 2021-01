Roberto Bolle – Danza con me contro Natale a 5 stelle chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 1 gennaio 2021? Come è iniziato il nuovo anno e quale risultato ha portato a casa il bravissimo danzatore insieme a Vasco Rossi e altri famosi ospiti? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre con relativi indici di ascolto. Scopriamo insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 1 gennaio 2021: sfida fra Roberto Bolle – Danza con me e Natale a 5 stelle

Danza con Me si aggiudica la prima serata televisiva con solo il 17% di share, ma cala rispetto ai risultati ottenuti gli scorsi anni. Natale a 5 stelle si ferma al 12.6%. Ecco tutti i dati nel dettaglio … .

Auditel Roberto Bolle – Danza con me

Rai 1: la quarta edizione di Danza con me è stata dedicata alla passione e all’espressione della libertà. Roberto Bolle nel ruolo del protagonista si è spartito la guida del programma diventando a volte spalla, a volte conduttore di veri e propri numeri insieme a personaggi noti del mondo dello spettacolo come Vasco Rossi e Michelle Hunziker. Lo show ha incollato davanti alla tv una media di 3.848.000 spettatori. Share pari al 17%.

Auditel Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare

Su Rai 2: dopo che nelle scorse serate sono andati in onda Alvin Superstar 2 e 3, questa sera la pellicola Alvin SuperStar – Nessuno ci può fermare, con protagonisti 3 scoiattoli molto amati dai più piccoli, ha fatto ridere una media di 753.000 spettatori. Share pari a 2.9 punti percentuali.

Ascolti C’est la vie – Prendila come viene

Rai 3: la pellicola denominata C’est la vie – Prendila come viene ha raccolto una media di 996.000 spettatori pari al 4% di share. Il film ha raccontato la storia di Pierre che, in procinto di sposare l’amata Héléna, desiderando un matrimonio perfetto, ha ingaggiato Max Angély, un organizzatore di cerimonie nuziali considerato come una celebrità nel suo campo, per far andare tutto liscio.

Auditel Il Padrino

Rete 4: il film cult del 1972 diretto da Francis Ford Coppola, con: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard S. Castellano, Robert Duvall e Sterling Hayden ha conquistato una media di 1.118.000 spettatori. Share del 6.2%.

Ascolti tv Natale a 5 stelle

Canale 5: la pellicola con: Massimo Ghini, Ricky Memphis, Martina Stella, Paola Minaccioni, Biagio Izzo e Andrea Osvárt ha divertito ed intrattenuto una media di 2.861.000 spettatori pari al 12.6% di share.

Auditel Point Break – Punto Di Rottura

Italia 1: L’investigatore Johnny Utah si è infiltrato all’interno di un gruppo di surfisti per smascherare una singolare banda di rapinatori di banche, rimanendo però affascinato dal loro stile di vita. Il film Point Break – Punto Di Rottura ha tenuto con il fiato sospeso una media di 955.000 spettatori. Share del 4.1%.

Ascolti L’attimo fuggente

La7: il film L’attimo fuggente ha entusiasmato una media di 570.000 spettatori. Share pari a 2.4 punti percentuali.

Auditel Balla coi Lupi

Tv8: Balla coi Lupi, la pellicola diretta da Kevin Costner, con: Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant e Floyd Red Crow Westerman ha raccolto una media di 459.000 spettatori. Share del 2.3%.

Audience I migliori Fratelli di Crozza

Nove: il meglio del meglio dello show del comico genovese, ovvero I migliori Fratelli di Crozza, ha portato a casa una media di 575.000 spettatori. Share del 2.3%.