Ciao Stefano, amico per sempre contro la Semifinale di All Together Now. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 5 dicembre 2020? Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Dopo settimana scorsa, con lo speciale si Diego Armando Maradona, l’ammiraglia Rai ha continuato a commemorare i grandi nomi del mondo dello sport, musica e spettacolo con un tributo a Stefano D’Orazio dei Pooh. Su Canale 5, al posto di Tu si que vales, invece, terminato settimana scorsa, è approdata Michelle Hunziker. Tanti erano comunque i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Tante quindi le sfide. Ecco tutti i dati Auditel.

Ascolti tv ieri, 5 dicembre 2020: sfida fra Ciao Stefano, amico per sempre e All Together Now

Ascolti Tv Ciao Stefano, amico per sempre

Rai 1: lo speciale Ciao Stefano, amico per sempre, doveroso tributo a Stefano D’Orazio dei Pooh, ha commosso ed emozionato una media di 3.002.000 spettatori. Share pari al 13.9%.

Auditel S.W.A.T. / Criminal Minds

Rai 2: S.W.A.T., la serie televisiva americana prodotta da Aaron Rahsaan Thomas Shawn Ryan per la CBS ha appassionato una media di 1.402.000 spettatori con uno share del 5.1%. A seguire l’episodio di Criminal Minds che ha entusiasmato una media di 1.227.000 spettatori (audience 4.6%)

Ascolti Cultura presenta Edizione straordinaria

Rai 3: la trasmissione ha portato a casa, grazie ad un racconto emotivo dell’Italia attraverso i vari Tg, una media di 1.591.000 spettatori pari a 6.4 punti percentuali di share.

Auditel The Family Man

Rete 4: la commedia drammatica con Nicolas Cage e Téa Leoni, intitolata The Family Man, un film del 2000 ormai divenuto cult per il periodo natalizio, ha raggiunto una media di 1.114.000 spettatori pari al 4.7% di share.

Ascolti tv Semifinale All Together Now

Canale 5: la semifinale di All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker, ha fatto cantare e ballare, ma ha anche tenuto con il fiato sospeso, una media di 3.586.000 spettatori. Share pari al 16.2%.

Auditel Inside Out

Su Italia 1: Inside Out, pellicola d’animazione per grandi e piccini, ha ottenuto una media di 2.054.000 spettatori. Share pari a 7.7 punti percentuali.

Ascolti Al Vertice Della Tensione

La7: la pellicola intitolata Al Vertice Della Tensione ha conquistato una media di 858.000 spettatori per il 3.4% di share.

Auditel Un Principe per Natale

Tv8: la pellicola romantica intitolata Un principe per Natale si è aggiudicata una media di 506.000 spettatori. Share dell’1.93%.

Auditel Emanuela Orlandi – Il caso è aperto

Nove: il documentario intitolato Emanuela Orlandi – Il caso è aperto ha interessato una media di 420.000.000 spettatori. Share pari a 1.69 punti percentuali.