L’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 con Can Yaman contro Wonder Woman: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 11 marzo 2021? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano le sfide in onda. Gande attenzione è riservata all’ultima puntata della fiction con Rai 1 dove ha preso parte anche l’attore turco di Daydreamer.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 11 marzo 2021: Che Dio ci aiuti 6 vs Wonder Woman

Boom per Che Dio ci aiuti 6 con oltre 6 milioni e il 27% di share. Male Rai 2. Ottima chiusura per Panariello su Rai 3. Ecco tutti i dati nel dettaglio … .

Rai 1: l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, la fiction Rai campione d’ascolti con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, oltre a Diana Del Bufalo, ha conquistato una media di 6.113.000 spettatori pari al 27.11% di share.

Rai 2: il programma Anni 20 ha interessato una media di 394.000 spettatori. Share pari a 1.6 punti percentuali.

Rai 3: la nuova puntata di Lui è peggio di me, lo show condotto dall’inedita coppia Giorgio Panariello e Marco Giallini, con ospiti Emma Marrone e Alessandra Amoroso, ha intrattenuto e divertito una media di 1.049.000 spettatori pari al 4.3% share.

Rete 4: il nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, l’approfondimento giornalistico di Retequattro condotto da Paolo Del Debbio, ha informato una media di 1.196.000 spettatori. Share del 6.2%.

Canale 5: il film con Wonder Woman ha entusiasmato una media di 1.850.000 spettatori per il 9.3% di share.

Italia 1: la pellicola denominata Vacanze ai Caraibi ha fatto ridere una media di 1.315.000 spettatori. Share del 5.3%.

La7: l’appuntamento con PiazzaPulita, il programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli, ha portato a casa una media di 1.154.000 spettatori pari a 6.1 punti percentuali.

Tv8: il match di calcio fra Roma – Shakhtar Donetsk ha appassionato una media di 1.181.000 spettatori fra tifosi e semplici appassionati di calcio. Share pari al 4.48%.

Nove: Il reality Cambio moglie ha raggiunto una media di 390.000 spettatori pari a 1.50 punti percentuali di share.

Ascolti Tv, dati Ascolto ieri, DayTime Pomeriggio

Rai 1

Oggi è un altro giorno: 1,859.000 spettatori per il 13.20% di share

Il Paradiso delle signore: 2.116.000 spettatori. Share del 17.90%.

La Vita in diretta: 2.382.000 spettatori per il 17.50% di share.

Canale 5

Beautiful: 2.793.000 spettatori per il 16.70%

Una Vita: 2.588.000 spettatori per il 16.87%.

Uomini e Donne: 3.106.000 spettatori pari al 23.50% di share. Seconda parte con: 2.510.000 spettatori per il 21.06% di share.

Daydreamer- Le ali del sogno: 2.326.000 spettatori per il 19.94% di share.

Pomeriggio 5:2.054.000 spettatori per il 16.69% di share. Nella seconda parte 2.449.000 spettatori per il 17.10% di share.