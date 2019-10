Brooklyn o la Finale di Amici Celebrities: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv ieri, 23 ottobre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico televisivo soffermandosi sui maggiori canali del digitale terrestre e non solo sulle due ammiraglie avversarie. La sfida fra Rai 1 e Canale 5 era sì accesissima, ma tanti infatti erano i programmi in onda. Da Chi l’ha visto? a Fuori dal coro, passando per Atlantide su La7. C’era solo l’imbarazzo della scelta.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Brooklyn vs Finale Amici Celebrities | Auditel 23 ottobre 2019

++++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Brooklyn – RAI 1

Eilis Lacey, una giovane immigrata irlandese si è fatta strada nella Brooklyn degli anni ‘50. Attratta dalla promessa dell’America, Eilis ha lasciato l’Irlanda e le comodità della casa materna alla volta della costa di New York. L’inibizione iniziale dovuta alla nostalgia di casa è poi scomparsa rapidamente con il coinvolgimento in una relazione che ha catapultato Eilis nel mondo affascinante e inebriante dell’amore. Presto però questo entusiasmo è stato spento dal suo passato. La giovane si è trovata infatti a dover scegliere tra due paesi differenti. (Leggi qui la recensione di Christian Fregoni). La pellicola ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Rocco Schiavone 3 – RAI 2

Rocco, convinto che la soluzione del caso Favre si nascondesse nel casinò di Saint Vincent, ha proseguito li le sue indagini. Nel frattempo, si è occupato anche del suicidio di Alessio Duranti, un uomo che aveva perso tutto a causa della sua ossessione per il gioco. Durante le indagini però Rocco ha ricevuto una terribile notizia e si è ritrovato davanti a un bivio: rimanere in Italia e affrontare le sue colpe passate oppure andarsene per sempre? L’ultima puntata della fiction con Marco Giallini ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Chi l’ha visto? – Rai 3

Settima puntata del programma di Rai 3 che ha informato una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%. In serata Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice, si è occupata dei maggiori casi di cronaca aggiornando i telespettatori su scomparse che hanno fatto a lungo discutere l’opinione pubblica.

Fuori dal coro – RETE 4

La trasmissione ha interessato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share. Al centro della puntata, Mario Giordano con il direttore di “Libero” Vittorio Feltri, ha affrontato i principali temi di attualità in un confronto “faccia a faccia”. Attraverso nuove inchieste, testimonianze in studio e documenti esclusivi sui problemi non risolti in Italia, il programma ha riacceso poi i riflettori sul fallimento dei piani di smantellamento dei campi rom, con un focus sul recente caso di Bergamo, dove un gruppo di nomadi, per un mese, ha tenuto letteralmente in ostaggio il reparto di oncologia dell’ospedale perché tra i ricoverati vi era una appartenente alla loro comunità.

Amici Celebrities – CANALE 5

Ultima puntata di Amici Celebrities. Ospite speciale: Loredana Bertè. Nella lunga corsa verso la vittoria Ciro, Filippo, Massimiliano e Pamela si sono dati battaglia con le varie performance di canto e balli. Solo uno, però, ha potuto alzare la coppa. A battere i tre uomini è stata la splendida Pamela Camassa. Come sono andati gli ascolti televisivi relativi alla finale? Lo show ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Viaggio Nell’isola Misteriosa – ITALIA 1

Il giovane Sean Anderson, studente prodigio, ma anche adolescente inquieto, ha tentato in tutti i modi, dopo la perdita del padre, di recuperare i legami familiari. Dopo esser stato fermato dalla polizia per essersi addentrato in un centro satellitare per captare un messaggio in codice, Sean si è fatto aiutare dal patrigno Hank nella decrittazione. Il messaggio pareva provenire dal nonno di Sean, scomparso da dieci anni, e sostenere che l’isola descritta da Jules Verne nel suo ‘L’isola misteriosa’ non solo esisteva, ma che fosse la stessa raccontata da Stevenson ne ‘L’isola del Tesoro’ e da Swift ne ‘I viaggi di Gulliver’. Il film ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Atlantide – LA7

La trasmissione ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.