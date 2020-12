Sfida in tv fra Ben is Back contro Grande Fratello Vip 2020. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 14 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Oltre alla sfida fra le due ammiraglie segnaliamo anche: “Report” su Rai3 e il “Quarta Repubblica” su Rete4.

E’ stata una sfida accesissima quella tra Ben is Back e il Grande Fratello Vip 2020. Il film con Julia Roberts ha incollato alla tv 4.093.000 spettatori (share 17%), mentre i vipponi di Alfonso Signorini hanno incuriosito 3.356.000 spettatori (share 20%).

Rai 1: Ben is back, il film tratto da una storia vera diretto da Peter Hedges con protagonisti Julia Roberts e Lucas Hedges ha emozionato 4.093.000 spettatori pari al 17 % di share.

Su Rai 2: Guarda.. stupisci, Renzo Arbore torna in tv con lo Special Selection dello show con Andrea Delogu e Nino Frassica. La prima puntata dello speciale ha divertito una media di 1.006.000 spettatori. Share del 4,3 %.

Rai 3: Report, Sigfrido Ranucci, è tornato con tante nuove inchieste coinvolgendo una media di 2.423.000 spettatori con uno share del 9,7 %. Tra le inchieste: “Cisl, gli insindacabili” e “Acque amare”

Rete 4: Quarta Repubblica, nuovo appuntamento con l’approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro dedicato a economia, politica e attualità. La puntata ha informato una media di 1.074.000 spettatori con una audience del 5,6 %. Tra gli ospiti: Bruno Vespa ed Enrico Ruggeri.

Canale 5: Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha registrato una media di 3.356.000 spettatori. Share pari a 20 % punti percentuali. Tra i momenti della serata: il confronto di Elisabetta Gregoraci con Pierpaolo Pretelli e le nomination.

Su Italia 1: Braven – Il Coraggioso, il film del 2018 diretto da Lin Oeding con protagonisti Jason Momoa, Stephen Lang e Garret Dillahunt ha appassionato 1.711.000 spettatori pari al 6,9 % di share.

La7: An hour with President Obama, un’intervista da non perdere quella con l’ex presidente Barack Obama tenuta da Gayle King di “CBS This” ha incuriosito una media di 600.000 spettatori. Share pari a 2,4%.

Tv8: Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, il film fantasy del 2014 diretto da Peter Jackson con Martin Freeman ha incollato alla tv una media di 285.000 spettatori. Share del 1,4 %.

Nove: Svalvolati on the road, la pellicola del 2007 diretta da Walt Becker con John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen e William H. Macy ha incuriosito 468.000 spettatori per l’2 di share.