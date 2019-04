Secondo sabato, seconda sfida fra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Da un lato Ballando con le Stelle 2019, dall’altro il Serale di Amici 2019. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 6 aprile 2019? Chi ha vinto? La sfida è sempre accesissima e sicuramente molto sentita per tutti gli amanti dei programmi tv e per tutti gli addetti al lavori. La rivalità fra le due conduttrici, oltretutto, è ormai storica. Ecco perché battaglia dopo battaglia la guerra si accende sempre di più a l’attenzione cresce spasmodicamente. Quanti telespettatori, invece, hanno seguito i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri, 6 aprile 2019

Ascolti TV Ballando con le Stelle 2019

Milly Carlucci ha condotto la seconda puntata di Ballando con le stelle, amatissimo show di Rai 1. A scendere in pista, insieme ai propri maestri di ballo, sono stati: Suor Cristina – Team Oradei Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona; Manuela Arcuri – Luca Favilla; Ettore Bassi – Alessandra Tripoli; Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro; Enrico Lo Verso – Samanta Togni; Dani Osvaldo – Veera Kinnunen; Angelo Russo – Anastasia Kuzmina; Lasse Lokken Matberg – Sara Di Vaira; Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi; Marzia Roncacci – Samuel Peron; Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando; Marco Leonardi – Mia Gabusi.

La trasmissione ha incollato davanti alla tv una media di 3.966.000 spettatori per il 22.80% di share. Nella prima parte, denominata Tutti in Pista, i telespettatori sono stati 4.574.000 pari al 20.50%.

Ascolti Tv The Rookie

Dopo aver perso il controllo di una scena del crimine, Nolan e Talia hanno iniziato a chiedersi se le persone fossero fondamentalmente buone o cattive e cosa significasse per un agente di polizia. Lucy ha mostrato, invece, tutta la sua preoccupazione per il comportamento distruttivo della moglie di Tim. Il telefilm Rookie in onda su Rai 2 ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Ascolti Tv Sapiens

Su Rai 3 è andato in onda Sapiens. Mario Tozzi ha informato una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share. La trasmissione si è occupata dell’analisi dei danni dei terremoti in Italia partendo proprio da cosa accadde 10 anni fa al L’Aquila.

Un viaggio per ripercorrere la grande faglia d'Italia, le grandi spaccature che generano i terremoti. Dalla Sicilia attraverso tutta la Calabria, l'appenino meridionale, centrale. Se non dimentichiamo, facciamo meglio nel futuro. #Sapiens, un solo pianeta stasera su #Rai3 pic.twitter.com/MdW3pZE0O4 — Rai3 (@RaiTre) April 6, 2019

Ascolti Tv Altrimenti Ci Arrabbiamo

Un baffuto meccanico e un amico camionista, appassionati di autocross, hanno vinto insieme una fiammante vetturetta del tipo “dune buggy”. Anzichè dividersela, però, i due se la sono giocata in una gara di resistenza gastronomica, interrotta sul più bello da una banda di motociclisti che ha messo a soqquadro il locale in cui avveniva la sfida e ha distrutto la “dune buggy”. La pellicola con Bud Spencer e Terence Hill ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Ascolti tv Serale Amici 2019

Seconda puntata del Serale di Amici 2019. Da un lato i Bianchi di Ricky Martin, dall’altro i Blu di Vittorio Grigolo. In mezzo? Loredana Bertè: unico giudice oltre ad Alessandro Borghi. Alla moviola, invece, come sabato scorso: Luciano Cannito e Beppe Vessicchio. Ospiti comici: Pio e Amedeo. Maria De Filippi ha così conquistato una media di 3.665.000 spettatori pari al 19.90% di share. La Buonanotte di Amici ha ottenuto, invece, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00%.

Tish vince la sfida e può tornare dai suoi compagni di squadra, Ludovica è la seconda eliminata del Serale di #Amici18 pic.twitter.com/uLd0FAcmt3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 6, 2019

Ascolti tv Rio 2 – Missione Amazzonia

Blu e la sua anima gemella, mentre vivevano a Rio de Janeiro insieme ai loro 3 figli, hanno scoperto che nel cuore dell’Amazzonia era stato avvistato un altro uccello della loro specie e hanno così capito di non essere gli ultimi rimasti come credevano. L’allegra famiglia è così partita per un nuovo viaggio ricco di emozioni e avventure alla scoperta delle proprie radici. Il film d’animazione ha raggiunto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Ascolti tv The Little Murders

Alice Avril e Marlene, guidando uno scooter, hanno commesso un’imprudenza che le ha fatte cadere. Dopo l’incidente, Marlene ha informato i suoi superiori che Alice Avril era ricoverata in ospedale.

La giovane donna è stata portata in uno strano ospedale, dove i chirurghi però stavano conducendo esperimenti di trapianto cardiaco in un laboratorio segreto. Alice si è così trovata nel posto giusto al momento giusto. Qui, infatti, viene rinvenuto un cadavere di un uomo troppo curioso ucciso con una siringa piantata negli occhi. La serie tv gialla in onda su La7 ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share nel primo episodio e 0.000.000 spettatori per il 00.00% nel secondo episodio.

Ascolti Il frutto dell’amore

La pellicola diretta da Christie Will, con: Jen Lilley, Ryan Paevey, Chiara Zanni, Brenden Sunderland, Lini Evans e Aaron Craven ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Ascolti La Figlia Del Generale

Un tranquilla base militare della Georgia è stata sconvolta dalla morte di un affascinante ufficiale, figlia del generale a comando della base. E’ così toccato all’ufficiale e investigatore militare Paul Bennner indagare sullo scomodo omicidio aiutato da Madeleine Stowe. Le ricerche di Benner si sono però presto scontrate con il codice d’onore militare della base che voleva coprire i veri motivi della morte della vittima. Il film ha fatto segnare 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.