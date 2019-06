Da un lato la Finale di Ballando con le Stelle 2019, dall’altro Ciao Darwin o meglio i Darwin di Donatello. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 31 maggio 2019? Scopriamolo insieme amici con tutti i dati Auditel relativi alla prima serata del 31 maggio 2019.

Ascolti tv ieri, 31 maggio 2019

A contendersi la gara, ieri sera, come spesso accade, le due ammiraglie di Rai e Mediaset, Rai 1 e Canale 5. Programmi di intrattenimento diversi l’uno dall’altro ma che sicuramente hanno tenuti incollati milioni di telespettatori alla TV. Boom la finale di Ballando Con Le Stelle al 25%, bene il meglio di Ciao Darwin con i DARWIN DI DONATELLO al 16%. Scopriamo insieme gli ascolti televisivi di ieri sera, 31 maggio 2019.

Ascolti Tv Ballando con le Stelle 2019 | Rai 1

La pista da ballo del programma tv condotto da Milly Carlucci si è fatta sempre più infuocata. La trasmissione ha tenuto con il fiato sospeso, fino alla proclamazione del vincitore finale, una media di 4.704.000 e il 26,04% di share. Giudizio dopo giudizio i fan dei concorrenti in gara hanno tifato fino all’ultimo per i loro beniamini.

Grandi #AscoltiTv per la finale di #BallandoConLeStelle che, con oltre 4milioni 700mila spettatori e il 26,4% di share, stravince la 1^serata.@Ballando_Rai supera mezzo milione di interazioni (537mila) sui social e si posiziona al primo posto dei più commentati del prime time. pic.twitter.com/BpPa0ULhzZ — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) June 1, 2019

Auditel Iron Man 3 | Rai 2

A distanza di dieci anni da quando, nel corso di una serata in Svizzera, il miliardario genio-e-sregolatezza Tony Stark s’intratteneva con la bella Maya Hansen e lasciava sul tetto il visionario Aldrich Killian desideroso di contare Stark tra le fila degli scienziati da lui diretti. Ora però paiono essere sorti nuovi problemi. Il primo? Un terrorista senza scrupoli, detto il Mandarino, dopo aver seminato panico e morte in diverse zone degli Stati Uniti d’America, è giunto dal Medio Oriente e ha raso al suolo la villa di Stark. Il film ha appassionato una media di 1.102.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Ascolti “Smetto Quando Voglio” | Rai 3

Pietro, un geniale ricercatore trentasettenne di neurobiologia, ha sviluppato un rivoluzionario algoritmo per la modellizzazione teorica di molecole organiche. L’importanza della ricerca non è stata però percepita dai docenti della commissione finanziatrice che non hanno rinnovato l’assegno di ricerca al giovane Pietro che ha quindi pensato di utilizzare l’algoritmo per creare una nuova droga, non ancora segnata nell’elenco del ministero. Il film ha raggiunto una media di 837.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%.

Audience Quarto Grado | Rete 4

Gianluigi Nuzzi si è occupato di numerosi casi di cronaca nera, ma anche di diversi cold case. Il giornalista ha incentrato la puntata sugli indifesi e si è occupato soprattutto del piccolo Leonardino, il bambino ucciso in provincia di Novara. La trasmissione ha interessato una media di 1.114.000 spettatori con il 6.2% di share.

Ascolti Tv Darwin di Donatello | Canale 5

Ricucito il tutto sotto forma di una importante serata di premiazione, sull’ammiraglia Mediaset è andato in onda il meglio del meglio dell’ultima eccezionale edizione di Ciao Darwin. Si sono susseguiti sul palco tantissimi personaggi che ci hanno fatto sorridere e divertire. Sono intervenuti Follettina, Martina Fusco e il mattatore della serata Filip Simaz e tanti altri personaggi. Paolo Bonolis ha presentato così i personaggi che hanno reso grande la trasmissione e l’hanno portata a mietere un successo dopo l’altro. A sintonizzarsi su Canale 5 sono stati, in media, 2.756.000 spettatori pari al 16.4% di share.

Auditel Knock Knock | Italia 1

Evan Webber stava vivendo una vita da sogno fino a quando la sua famiglia è andata in gita da sola e alla sua porta hanno bussato due giovani donne: Lorenza Izzo e Ana de Armas. Niente è stato più come prima. Il film ha conquistato una media di 724.000 spettatori pari a 3.3 punti percentuali di share.

Audience Propaganda Live | La7

Diego Bianchi ha condotto una nuova puntata dell’amatissimo programma di La7. Ospite eccezionale: Roberto Vecchioni. La trasmissione ha intrattenuto così una media di 967.000 spettatori con uno share del 5.4%.

Ascolti 4 Hotel 1 | TV8

Bruno Barbieri ha girato di hotel in hotel insieme ai vari sfidanti per decidere la struttura migliore dove soggiornare. La sfida ha ottenuto una media di 223.000 spettatori per il 1.1% di share.

Audience Fratelli di Crozza | Nove

Il meglio del meglio dell’irriverente show di Maurizio Crozza, amatissimo comico genovese, ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 645.000 spettatori. Share pari a 2.9 punti percentuali.