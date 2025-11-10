Ascolti tv di domenica 9 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Makari 4” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Makari, i nuovi episodi della serie con protagonista Claudio Gioè hanno attirato l’attenzione di 2.965.000 spettatori pari al 18.8% di share.

Su Rai 2: S.W.A.T., la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan ha tenuto col fiato sospeso 524.000 spettatori (2.7% di share).

Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha registrato 1.460.000 spettatori pari al 8% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 602.000 spettatori con il 4.9% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno raccolto 2.441.000 spettatori con uno share del 15.1%.

Italia 1: Le Iene presentano inside, il programma che racconta, con interviste, servizi e approfondimenti, alcune delle storie più seguite e discusse ha registrato 948.000 spettatori e lo 7.6% di share.

La7: Adaline – L’eterna giovinezza, il film del 2015 diretto da Lee Toland Krieger con protagonista Blake Lively ha coinvolto 354.000 spettatori con il 1.9%.

Tv8: GP – Brasile, il Gran Premio del Brasile ha appassionato 805.000 spettatori con il 4.5% di audience.

Nove: Che tempo che fa, la nuova puntata del talk show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1.345.000 spettatori con il 6.6% nella presentazione, 1.823.000 spettatori con il 10.1% nella prima parte e 771.000 spettatori con il 7.4% nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.899.000 spettatori con il 23.9 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.147.000 spettatori con il 25.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 novembre 2025

RAI 1

Domenica In

Da noi…a ruota libera

Canale 5