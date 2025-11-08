Ascolti tv di venerdì 7 novembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show 2025” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 7 novembre 2025?

Rai1: Tale e Quale Show 2025, la finale del varietà condotto da Carlo Conti ha attirato l’attenzione di 3.142.000 spettatori pari al 21.6% di share.



Rai 2: Parker, il film del 2013 diretto da Taylor Hackford, con protagonisti Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis e Nick Nolte ha tenuto col fiato sospeso 812.000 spettatori (4.7%).

Rai 3: Far West, la nuova stagione del programma di Flavio Sottile tra inchieste, storie e approfondimenti ha informato 488.000 spettatori con il 3.3%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.137.000 spettatori con il 9% di share.

Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie tv turca hanno fatto compagnia a 2.199.000 spettatori con uno share del 14.2%.

Italia 1: King Arthur – Il potere della spada, il film del 2017 co-prodotto, co-scritto e diretto da Guy Ritchie ha appassionato 725.000 spettatori (share 4.4%).

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha raccolto 816.000 spettatori e il 6.2%.

Tv8: Hanno ucciso l’uomo ragno – La vera storia degli 883, la serie tv dedicata alla storia degli 883 di Max Pezzali ha incuriosito 533.000 spettatori con il 3.6% di share.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del one man show con Maurizio Crozza ha intrattenuto 1.001.000 spettatori con uno share del 5.5%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.549.000 spettatori con 22.5% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.358.000 spettatori con il 26.6% di share.

