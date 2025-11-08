Ascolti tv di venerdì 7 novembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show 2025” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 7 novembre 2025?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Tale e Quale Show vs Tradimento. Auditel ieri sera, 7 novembre 2025
Sfida Rai1 e Canale 5: “Tale e Quale Show 2025” contro “Tradimento”. Chi ha vinto?
Rai1: Tale e Quale Show 2025, la finale del varietà condotto da Carlo Conti ha attirato l’attenzione di 3.142.000 spettatori pari al 21.6% di share.
Rai 2: Parker, il film del 2013 diretto da Taylor Hackford, con protagonisti Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis e Nick Nolte ha tenuto col fiato sospeso 812.000 spettatori (4.7%).
Rai 3: Far West, la nuova stagione del programma di Flavio Sottile tra inchieste, storie e approfondimenti ha informato 488.000 spettatori con il 3.3%.
Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.137.000 spettatori con il 9% di share.
Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie tv turca hanno fatto compagnia a 2.199.000 spettatori con uno share del 14.2%.
Italia 1: King Arthur – Il potere della spada, il film del 2017 co-prodotto, co-scritto e diretto da Guy Ritchie ha appassionato 725.000 spettatori (share 4.4%).
La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha raccolto 816.000 spettatori e il 6.2%.
Tv8: Hanno ucciso l’uomo ragno – La vera storia degli 883, la serie tv dedicata alla storia degli 883 di Max Pezzali ha incuriosito 533.000 spettatori con il 3.6% di share.
Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del one man show con Maurizio Crozza ha intrattenuto 1.001.000 spettatori con uno share del 5.5%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.549.000 spettatori con 22.5% di Auditel.
Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.358.000 spettatori con il 26.6% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 novembre 2025
RAI 1
- La Volta Buona: 0.000.000 spettatori con lo 0.00%;
- Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con lo 0.00%;
- Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
CANALE 5
- Beautiful: 0.000.000 spettatori pari al 0.00%
- Grande Fratello: 0.000.000 con uno share del 0.00%;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share;
- Uomini e Donne: 0.000.000 con uno share del 0.00%;
- La Forza di una donna: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Amici: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- Dentro la notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.