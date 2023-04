Ascolti tv di venerdì 7 aprile 2023: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Rito della Via Crucis” contro “Felicissima Sera“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 31 marzo 2023?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Rito della Via Crucis vs Felicissima Sera. Auditel ieri sera, 7 aprile 2023

Sfida Rai1 e Canale 5: ottimi ascolti per il “Rito della Via Crucis” e il finale di “Felicissima Sera” di Pio e Amedeo

Rai 1: Rito della Via Crucis, dal Sagrato della Basilica di San Pietro, Papa Francesco celebrerà il rito in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. La Via Crucis. Il rito ha coinvolto 3.799.000 spettatori. Share dello 20.2%.

Rai 2: NCIS – Unità anticrimine, la serie televisiva statunitense di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario, ha entusiasmato 800.000 spettatori (share al 4.2%).

Rai 3: Se Dio vuole, il film del 2015 scritto e diretto da Edoardo Falcone con protagonisti Alessandro Gassmann e Marco Giallini ha fatto compagnia a 858.000 spettatori. Share del 4.7%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico dedicato ai misteri irrisolti degli ultimi trent’anni rivisti alla luce di nuovi documenti e interviste inedite ha tenuto col fiato sospeso 1.045.000 spettatori. Share 7%.

Canale 5: Felicissima Sera, la terza ed ultima puntata del programma di Pio e Amedeo ha divertito 2.884.000 spettatori. Share del 21.3%.

Italia 1: I predoni, il film del 2016 diretto da Steven C. Miller con protagonisti Christopher Meloni, Bruce Willis e Dave Bautista ha appassionato 892.000 spettatori pari al 5.1% di share.

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ‘Zoro’ e Marco Dambriosio ‘Makkox’, Francesca Schianchi, Paolo Celata ha registrato 736.000 spettatori pari allo 5.3% di Auditel.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha attirato l’attenzione di 438.000 spettatori. Share dello 2.7%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il meglio dello show pungente e ironico di Maurizio Crozza ha interessato 599.000 spettatori per 3.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 aprile 2023

RAI 1

Oggi è un altro giorno : 1.173.000 spettatori con il 12.5 %.

: spettatori con il Il Paradiso delle Signore : 1.617.000 spettatori con il 18.6 %

: spettatori con il La vita in diretta: 1.704.000 spettatori con il18.7%

CANALE 5