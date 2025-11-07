Ascolti tv ieri, giovedì 6 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Noi del Rione Sanità” contro “Il Conte di Montecristo“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 6 novembre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Noi del Rione Sanità vs Il Conte di Montecristo. Auditel ieri sera, 6 novembre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Noi del Rione Sanità″ vs “Il Conte di Montecristo”. Chi ha vinto?

Rai 1: Noi del Rione Sanità, la nuova serie televisiva italiana ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo con Carmine Recano ha incollato alla tv 2.716.000 spettatori (17.8%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità condotto da Milo Infante ha interessato 852.000 spettatori con il 6.5% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova edizione del programma condotto da Geppi Cucciari con tanti ospiti ha intrattenuto 996.000 spettatori al 6.4% di share.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 774.000 spettatori con lo 6.3% di share.

Canale 5: Il Conte di Montecristo, la pellicola diretta da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas ha appassionato 1.524.000 spettatori con il 12.9% di share.

Italia 1: Paradise City, il film statunitense del 2022 diretto da Chuck Russell con Bruce Willis ha tenuto col fiato sospeso 899.000 spettatori con 4.9% di share.

La7: Piazzapulita, il programma con i confronti politici, i reportage internazionali, le inchieste condotto da Corrado Formigli ha informato 815.000 spettatori con il 6.2% di share.

Tv8: Betis-Lione, la partita di Europa League ha appassionato 394.000 spettatori con lo 2.1% di share.

Nove: Save the dating – Amori in corso, il programma tra dating show e varietà teatrale con Marta e Gianluca ha incuriosito 514.000 spettatori con il 3% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.666.000 spettatori con il 22.5 % di share.

: spettatori con il % di share. Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.152.000 spettatori con il 25% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 novembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.294.000 spettatori con 12.8 %;

: spettatori con %; Il Paradiso delle Signore : 1.447.000 spettatori con il 17.5 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.518.000 spettatori con il 23.1% di share.

CANALE 5