Ascolti tv di lunedì 6 gennaio 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. La serie tv “Affari Tuoi – Lotteria Italia” contro la SuperCoppa “Inter-Milan“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 6 gennaio 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Affari Tuoi – Lotteria Italia, lo speciale dedicato ai biglietti vincenti della Lotteria 2025 condotto da Stefano De Martino ha intrattenuto nella prima parte 6.208.000 spettatori pari al 26.6% di share. Nella parte finale: 6.316.000 spettatori con il 37.7%.

Su Rai 2: Goldrake U, il reboot della mitica serie animata degli anni Settanta ha interessato 1.087.000 spettatori pari al 5.1% di share.

Rai 3: Mon Crime – La colpevole sono io, il film diretto da François Ozon con Nadia Tereszkiewicz e Rebecca Marder ha tenuto col fiato sospeso 553.000 spettatori pari allo 2.6% di share.

Rete 4: Hachiko – Il tuo migliore amico, il film del 2009 diretto da Lasse Hallström con protagonista Richard Gere ha emozionato 610.000 telespettatori pari ad uno share del 3%.

Canale 5: Inter-Milan, la finale di SuperCoppa Italiana 2024 ha incollato alla tv 7.404.000 spettatori con uno share del 32.6%.

Italia 1: Grease, il film del 1978, diretto da Randal Kleiser, con John Travolta e Olivia Newton-John ha attirato l’attenzione di 962.000 con uno share del 4.8%.

La7: Quel che resta del giorno, il film del 1993 diretto da James Ivory, tratto dal romanzo omonimo di Kazuo Ishiguro ha coinvolto 619.000 spettatori con il 3.2%.

Tv8: La bella e la bestia, il film del 2014, diretto da Christophe Gans, con Vincent Cassel e Léa Seydoux ha appassionato 417.000 spettatori con il 2.1% di share.

Nove: Little Big Italy, il programma che vede Francesco Panella in viaggio per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani ha fatto compagnia a 346.000 spettatori con il 1.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 gennaio 2025

RAI 1

La volta buona : 2.145.000 spettatori con il 18.13 % di share;

: spettatori con il di share; La vita in diretta: 2.714.000 spettatori con il 20.77%.

