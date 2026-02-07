Ascolti tv venerdì 6 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Cerimonia di apertura Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026” contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 6 febbraio 2026?
Rai1: Cerimonia di apertura Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, l’evento delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 dallo Stadio San Siro ha incollato alla tv 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di share.
Rai 2: Nobody dumps my daughter – Nessuno può scaricare mia figlia, il film del 2024, diretto da Stanley M. Brooks, con Ana Ortiz, Jasmine Vega ha tenuto col fiato sospeso 433.000 spettatori (2.2%).
Rai 3: Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi che racconta i processi di cronaca più rilevanti del nostro Paese dall’interno delle aule di tribunale ha registrato 308.000 spettatori con il 1.6%.
Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 1.081.000 spettatori con il 8.1% di share.
Canale 5: Io sono Farah, i nuovi episodi della soap turca hanno coinvolto 1.873.000 spettatori con uno share del 12%.
Italia 1: Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, il film del 2007 diretto da Gore Verbinski con Johnny Depp e Orlando Bloom ha appassionato 796.000 spettatori (share 5.2%).
La7: Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi (detto Zoro) ha interessato 676.000 spettatori e il 4.5%.
Tv8: Cucine da incubo, il programma che porta lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo nelle peggiori cucine d’Italia nel tentativo di riorganizzarle e farle rifiorire ha raccolto 278.000 spettatori con uno share del 1.6%.
Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 310.000 spettatori con uno share del 1.6%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
Affari tuoi di Stefano De Martino: non è andato in onda.
Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.384.000 spettatori con il 19.9% di share.
