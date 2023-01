Ascolti tv di giovedì 5 gennaio 2023: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Cenerentola” contro “A Natale mi sposo” Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 5 gennaio 2023?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Cenerentola vs A Natale mi sposo. Auditel ieri sera, 5 gennaio 2023

Sfida Rai1 contro Canale 5: “Cenerentola” batte “A Natale mi sposo”.

Rai 1: Cenerentola, il film del 2015 diretto da Kenneth Branagh con protagonista Lily James ha fatto sognare 3.395.000 spettatori pari al 19.3% di share.

Su Rai 2: Elisa, An Intimite Night, il concerto evento piano, voce, chitarra ed archi ha incollato alla tv 948.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Rai 3: Maria Teresa, il film storico che racconta in due parti la storia di Maria Teresa, figlia primogenita di Carlo VI d’Austria ha incuriosito 812.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%.

Rete 4: Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio, il documentario ha attirato l’attenzione di 778.000 spettatori con lo 4.4% di share.

Canale 5: A Natale mi sposo, il film comico del 2010 diretto da Paolo Costella con Nancy Brilli ed Elisabetta Canalis ha divertito 1.747.000 spettatori pari al 10.9% di share.

Italia 1: Now you see me 2, il film thriller del 2016, diretto da Jon M. Chu, con Daniel Radcliffe ha tenuto col fiato sospeso 1.085.000 spettatori con 6.5% di share.

La7: In Their Own Words, il documentario su Jorge Bergoglio, papa Francesco, e’ il primo pontefice proveniente dal continente americano e il primo gesuita a ricoprire la piu’ alta carica della Chiesa cattolica, ha coinvolto 452.000 spettatori con uno share del 2.5%.

Tv8: DNA – Decisamente non adatti: la commedia del 2020, diretta da Lillo, Greg, con Lillo e Greg ha fatto compagnia a 356.000 spettatori con il 2% di audience.

Nove: Il Celeste – Roberto Formigoni, il biopic che racconta “Il Celeste”, da pilastro della politica italiana al carcere ha interessato 274.000 spettatori con il 1.5% di share.

