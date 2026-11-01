Ascolti tv sabato 31 ottobre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 31 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales | Auditel 31 ottobre 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ballando con le Stelle 2026, la quinta puntata del dance show condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 2.461.000 spettatori pari al 23.6% di share. Il segmento Ballando Tutti in Pista (3.493.000 spettatori con il 20.9%).

Su Rai 2: S.W.A.T. Exiles, la serie tv americana di genere action drama, sequel/spin-off della serie televisiva del 2017 S.W.A.T., ha appassionato 678.000 spettatori pari al 4.2%.

Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, la nuova edizione del programma condotto da Mario Tozzi che esplora i grandi interrogativi del nostro tempo ha informato 479.000 spettatori e il 3.3% di share.

Rete 4: Le ali della libertà, il film del 1994 diretto da Frank Darabont con Tim Robbins, Morgan Freeman e Bob Gunton ha emozionato 462.000 spettatori pari al 3.3% di share.

Canale 5: Tu si que vales 2026, la quinta puntata del talent show condotto da Elisabetta Canalis ha intrattenuto 3.177.000 spettatori con uno share del 22.5%.

Italia 1: L’era glaciale – In rotta di collisione, il film d’animazione del 2016 diretto da Mike Thurmeier e da Galen T. Chu ha divertito 553.000 spettatori con il 3.4%.

La7: In altre parole, il programma culturale condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 1.027.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 541.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora..

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 305.000 spettatori (1.8%).

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha registrato 347.000 con 3.2% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 3.957.000 spettatori con il 22.9 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.449.000 spettatori con il 19.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 31 ottobre 2026

RAI 1

Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte e 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte.;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte.; Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5