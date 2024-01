Ascolti tv di domenica 31 dicembre 2023: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “L’Anno che verrà” contro “Capodanno in Musica“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 31 dicembre 2023? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: L’anno che verrà, lo show di fine anno condotto da Amadeus da Crotone ha tenuto compagnia a 6.202.000 spettatori pari al 40.7% di share.

Su Rai 2: La carica dei 101, il film d’animazione del 1961 diretto da Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske e Clyde Geronimi ha interessato 1.107.000 spettatori con 6.8%.

Rai 3: Festival del Circo di Montecarlo, il festival che si tiene a Monte Carlo a fine gennaio e che premia i migliori artisti circensi del mondo ha registrato 1.280.000 spettatori con 7.9% di share.

Rete 4: Un amore sotto l’albero, il film del 2004 diretto da Chazz Palminteri con Penelope Cruz e Susan Sarandon ha appassionato 288.000 spettatori con il 1.8% di share.

Canale 5: Capodanno in Musica, lo spettacolo di fine anno condotto da Federica Panicucci ha Genova ha fatto compagnia a 2.631.000 spettatori pari al 18.1% di share.

Italia 1: Now You See Me 2, il film del 2016 diretto da Jon M. Chu ha appassionato 490.000 spettatori con il % di share.

La7: A qualcuno piace caldo, film del 1959 diretto da Billy Wilder con Tony Curtis e Marilyn Monroe ha incuriosito 319.000 spettatori con il 2% di auditel.

Tv8: Edward mani di forbice, il film di Tim Burton del 1990, con Johnny Depp ha emozionato 195.000 spettatori. Share del 1.2%.

Nove: Queen – Hungarian Rhapsody Live in Budapest, il film concerto della celebre band capitanata da Freddie Mercury tenutosi il 27 July 1986 a Budapest ha incollato alla tv 259.000 spettatori (1.9%).

