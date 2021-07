Europei 2021 (Euro 2020) Ucraina-Inghilterra su Rai 1 contro The Winner Is su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 3 luglio 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Euro 2020 Ucraina-Inghilterra vs The Winner Is. Auditel ieri sera, 3 luglio 2021

Europei 2021 Ucraina-Inghilterra vincono contro The Winner Is, il talent show condotto da Gerry Scotti.

Rai 1: Euro 2020 Ucraina-Inghilterra, i quarti di finale degli Europei 2021 hanno registrato 5.730.000 spettatori pari al 32.4%. Vince l’Inghilterra 4-0 sull’Ucraina e vola in semifinale.

Su Rai 2: La doppia faccia del mio passato, il thriller diretto da Stuart Archer ha tenuto col fiato sospeso una media di 937.000 spettatori pari al 5.3% di share. Nel cast: Sarah Fisher.

Rai 3: Una strada verso il domani 3, la miniserie televisiva tedesca ha appassionato una media di 437.000 spettatori pari ad uno share del 2.5%. Nel cast: Sonja Gerhardt.

Rete 4: Una vita, la soap opera spagnola ha coinvolto dinanzi alla tv una media di 683.000 spettatori. Share 4.2%.

Canale 5: The Winner Is, il talent show condotto da Gerry Scotti ha divertito 1.824.000 spettatori pari al 12.5% di share.

Italia 1: Shrek e vissero felici e contenti, il film d’animazione del 2010 diretto da Mike Mitchell ha attirato l’attenzione di 789.000 spettatori pari al 4.6% di share.

La7: Downton Abbey, la serie televisiva britannica in costume ha incuriosito una media di 315.000 spettatori pari a 2.1% di share. Nel cast: Hugh Bonneville.

Tv8: Squadra 49, il film del 2004 diretto da Jay Russell ha incollato alla tv una media 147.000 spettatori. Share dell’0.09%. Nel cast: Joaquin Phoenix

Nove: Il delitto di Avetrana, lo speciale di “Tutta la verità” con nuove testimonianze e filmati inediti dedicato alla morte di Sarah Scazzi ha registrato una media di 446.000 spettatori per l’2.9 di share.

