Ascolti tv 29 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Gifted – Il dono del talento” contro “Temptation Island“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 29 luglio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Gifted – Il dono del talento” vs “Temptation Island”. Auditel del 29 luglio 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Gifted – Il dono del talento” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto?
Rai 1: Gifted – Il dono del talento, il film del 2017 diretto da Marc Webb con protagonisti Chris Evans, Mckenna Grace e Lindsay Duncan ha coinvolto 1.609.000 spettatori pari allo 11.5% di share.
Su Rai 2: Boston Blue, la serie tv poliziesca statunitense prodotta e interpretata da Donnie Wahlberg ha incuriosito 499.000 spettatori pari al 3.6%.
Rai 3: Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi che racconta i processi di cronaca più rilevanti del nostro Paese dall’interno delle aule di tribunale ha registrato 688.000 spettatori pari allo 4.7% di share.
Rete 4: Trappola di cristallo, il film del 1988 diretto da John McTiernan con protagonista Bruce Willis ha tenuto col fiato sospeso 593.000 telespettatori pari ad uno share del 4.5%.
Canale 5: Temptation Island, la nova ed ultima puntata del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha incollato alla tv 4.247.000 spettatori con uno share del 35.5%.
Italia 1: Chicago P.D., la serie tv statunitense creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead ha appassionato 865.000 spettatori con il 6.2% di audience.
La7: La giusta distanza, il programma di Roberto Saviano che mostra come destini apparentemente lontani possano sfiorarsi e influenzarsi ha raccolto 397.000 spettatori con il 2.7%.
Tv8: I Mercenari, il film del 2010 diretto e interpretato da Sylvester Stallone ha appassionato 286.000 spettatori con il 2% di share.
Nove: Best Weekend, il programma che vede Francesco Panella visitare quattro città con lo scopo di di organizzare il miglior fine settimana con un budget prestabilito ed economico ha interessato 306.000 spettatori (2.1%).
Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.
- L’Eredità Summer: 2.547.000 spettatori con il 16.4% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.386.000 spettatori con il 28.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 luglio 2026
RAI 1
- Capri: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con l’0.00% nella parte chiamata Start dalle 16:12 alle 17:02, 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 17:05 alle 17:29 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:29 alle 18:36.
CANALE 5
- Beautiful: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
- Be My Sunshine: 0.000.000 spettatori pari al 0.00%;
- Far Away: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
- Tutto per la mia Famiglia: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%.