Ascolti tv venerdì 27 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Coppa Davis – Italia-Cechia” contro “Il Diavolo veste Prada“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 27 novembre 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Coppa Davis – Italia-Cechia vs Il Diavolo veste Prada. Auditel ieri sera, 27 novembre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Coppa Davis – Italia-Cechia” contro “Il Diavolo veste Prada”. Chi ha vinto?
Rai1: Coppa Davis, la semifinale di Coppa Davis tra Italia-Cechia con il match Berrettini/Vavassori-Pavlasek/Rikl ha intrattenuto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.
Rai 2: Doc, la serie tv americana liberamente ispirata al Medical drama di “Doc – Nelle tue mani” ha incuriosito 0.000.000 spettatori (0.00%).
Rai 3: Mi Manda Raitre, lo storico programma condotto da Federico Ruffo dedicato all’approfondimento di temi come la sanità, la scuola, le infrastrutture, i servizi ha informato 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.
Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Canale 5: Il Diavolo veste Prada, il film del 2006 diretto da David Frankel con protagoniste Meryl Streep e Anne Hathaway ha coinvolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Italia 1: Harry Potter e il calice di fuoco, il film del 2005 diretto da Mike Newell con protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori (share 0.00%).
La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha raccolto 0.000.000 spettatori e il 0.00%.
Tv8: Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, il film del 2012 co-sceneggiato, diretto e co-prodotto da Peter Jackson ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (0.00%).
Nove: Fratelli di Crozza: il one man show con Maurizio Crozza ha strappato un sorriso a 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 novembre 2026
RAI 1
- La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 0.000.000 spettatori pari al 0.00%;
- Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e lo 0.00% di share;
- Uomini e Donne: 0.000.000 spettatori e lo 0.00% di share;
- Tutto per la mia famiglia: 0.000.000 spettatori e lo 0.00%;
- Amici di Maria De Filippi: 0.000.000 spettatori e lo 0.00%;
- Dentro La Notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Dentro la Notizia – Le Voci (Saluti a 0.000.000 e il 0.00%).