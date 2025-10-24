Ascolti tv ieri, giovedì 23 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Noi del Rione Sanità” contro “Io Canto Family“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 23 ottobre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Noi del Rione Sanità vs Io Canto Family. Auditel ieri sera, 23 ottobre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Noi del Rione Sanità″ vs “Io Canto Family”. Chi ha vinto?

Rai 1: Noi del Rione Sanità, la nuova serie televisiva italiana ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo con Carmine Recano ha coinvolto 3.123.000 spettatori (19.1%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità condotto da Milo Infante ha appassionato 781.000 spettatori con il 5.6% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova edizione del programma condotto da Geppi Cucciari con tanti ospiti ha intrattenuto 975.000 spettatori al 5.9% di share.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 699.000 spettatori con lo 5.4% di share.

Canale 5: Io Canto Family, la finale del talent musicale condotto da Michelle Hunziker ha incollato alla tv 2.173.000 spettatori con il 15.9% di share (qui il vincitore).

Italia 1: Red Sparrow, il film del 2018 diretto da Francis Lawrence con Jennifer Lawrence ha tenuto col fiato sospeso 845.000 spettatori con 5.1% di share.

La7: Piazzapulita, il programma con i confronti politici, i reportage internazionali, le inchieste condotto da Corrado Formigli ha raccolto 823.000 spettatori con il 5.8% di share.

Tv8: Notthingam Forest-Porto, la partita di Europa League ha interessato 469.000 spettatori con lo 2.4% di share.

Nove: Sinceramente Persia, lo show televisivo comico di Valentina Persia ha divertito 495.000 spettatori con il 2.9% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.678.000 spettatori con il 22.1 % di share.

: spettatori con il % di share. Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.162.000 spettatori con il 24.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 ottobre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.332.000 spettatori con 15 %;

: spettatori con %; Il Paradiso delle Signore : 1.415.000 spettatori con il 16.2 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.083.000 spettatori con il 20.7% di share.

CANALE 5