Chi è il vincitore Io Canto Family 2025? La seconda edizione del talent show condotto da Michelle Hunziker si è conclusa con il suo vincitore: la coppia formata da Matteo e papà Mario Verga che hanno battuto in finale Alice e papà Gianvito.

Io Canto Family 2025 vincitore: il trionfo di Matteo Verga e papà Mario

Tante emozioni e colpi di scena nella finale di Io Canto Family 2025 di Michelle Hunziker che ha consacrato come vincitori della seconda edizione la coppia formata da Matteo e papà Mario Verga. Con il 63% dei voti padre e figlio hanno avuto la meglio sui favoriti alla vittoria finale Alice e papà Gianvito classificati al secondo posto con il 37% dei voti. Terzo gradino della classifica per Nina e mamma Jessica, mentre al quarto posto si sono piazzate Azzurra e mamma Tiziana.

Una lunga avventura che ha visto i concorrenti affidati alla guida dei coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. A giudicare le performance live delle coppie di concorrenti la giuria composta da Patty Pravo e Noemi e il pubblico in studio chiamato a decidere i nomi dei finalisti. Dopo sei puntate il talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con un cast e format completamente rinnovati ha chiuso una seconda stagione non proprio brillante dal punto di vista degli ascolti.

Le parole dei vincitori Matteo e papà Mario Verga di Io Canto Family 2025

“Abbiamo cantato con il cuore, SEMPRE” ❤️

E noi l’abbiamo sentito ✨

Matteo e papà Mario, GRANDI 👏🏻#IoCantoFamily pic.twitter.com/s87Dqv8xPg — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 23, 2025

La vittoria di Matteo e papà Mario Verga a Io Canto Family 2025 è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo dalla coppia di padre e figlio che hanno conquistato il cuore del pubblico con il 63% delle preferenze. Subito dopo la vittoria i vincitori di Io Canto Family 2025 hanno dichiarato:

Siamo felicissimi, sprizziamo gioia da tutti i pori, siamo increduli. Non ci aspettavamo questa vittoria, ma abbiamo cantato sempre con il cuore e forse questo ha permesso di raggiungere questo traguardo. Ogni canzone l’abbiamo cantata come se fosse ultima. Il nostro motto sin dall’inizio è stato step by step, un passo alla volta. E abbiamo fatto un bel percorso. Questo premio è per tutti coloro che amano la propria famiglia perché noi abbiamo una famiglia, vivere la famiglia. Questo è dedicato a tutte quelle persone che vivono la propria famiglia.