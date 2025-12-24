Ascolti tv di martedì 23 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Cena di Natale” contro “Io Sono Farah“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 23 dicembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Cena di Natale, la festa condotta da Antonella Clerici per celebrare le feste e la cucina italiana ha incollato alla tv 2.437.000 spettatori pari al 16.8% di share.
Su Rai 2: Uno Rosso, il film del 2024 co-prodotto e diretto da Jake Kasdan ha divertito 828.000 spettatori pari al 5.3% di audience.
Rai 3: Gloria!, il film del 2024 scritto e diretto da Margherita Vicario ha appassionato 640.000 spettatori con il 3.6% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 631.000 telespettatori pari ad uno share del 5%.
Canale 5: Io sono Farah, i nuovi episodi della serie tv turca hanno fatto compagnia 2.495.000 spettatori con uno share del 15.1%.
Italia 1: Miracolo nella 34a° strada, il film del 1994 diretto da Les Mayfield e con protagonista Richard Attenborough ha emozionato 1.289.000 spettatori con il 7.9% di share.
La7: Tutto Trump – Un anno da Presidente, lo speciale dedicato al Presidente degli Stati Uniti d’America condotto da Alessio Orsingher ha registrato 659.000 spettatori con 3.9%.
Tv8: A Merry Royal Christmas, il film del 2024, diretto da Danny Stack, con Kathryn Davis, Jack Murray e Rebecca Finch ha coinvolto 385.000 spettatori con il 2.2% di share.
Nove: Cash or Trash – La notte dei tesori, lo speciale natalizio del programma che vede 5 mercanti si contendono in un’asta oggetti vintage o trovati in soffitta ha raccolto 571.000 spettatori (pari al 3.6% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.474.000 spettatori con il 22.7% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.481.000 spettatori con il 27.9% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 dicembre 2025
RAI 1
- La volta buona: 1.841.000 spettatori con il 18.5% e 1.632.000 spettatori con il 17.3% negli ultimi 11 minuti;
- Il Paradiso delle Signore: 1.572.000 spettatori con il 16.6%;
- Vita in diretta: 2.112.000 spettatori con un 18.8% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 2.083.000 telespettatori con uno share del 16%;
- Forbidden Fruit: 2.345.000 spettatori e il 20.2% di share;
- Io Sono Farah: 1.945.000 con uno share del 19.9%;
- La forza di una donna: 2.058.000 spettatori e il 21.8%;
- Dentro la notizia: 1.577.000 spettatori pari al 16.5% nella prima parte e 1.443.000 spettatori pari al 14.2% nella seconda parte chiamata Le Voci.