Ascolti tv di martedì 23 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Cena di Natale” contro “Io Sono Farah“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 23 dicembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Cena di Natale, la festa condotta da Antonella Clerici per celebrare le feste e la cucina italiana ha incollato alla tv 2.437.000 spettatori pari al 16.8% di share.

Su Rai 2: Uno Rosso, il film del 2024 co-prodotto e diretto da Jake Kasdan ha divertito 828.000 spettatori pari al 5.3% di audience.

Rai 3: Gloria!, il film del 2024 scritto e diretto da Margherita Vicario ha appassionato 640.000 spettatori con il 3.6% di auditel.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 631.000 telespettatori pari ad uno share del 5%.

Canale 5: Io sono Farah, i nuovi episodi della serie tv turca hanno fatto compagnia 2.495.000 spettatori con uno share del 15.1%.

Italia 1: Miracolo nella 34a° strada, il film del 1994 diretto da Les Mayfield e con protagonista Richard Attenborough ha emozionato 1.289.000 spettatori con il 7.9% di share.

La7: Tutto Trump – Un anno da Presidente, lo speciale dedicato al Presidente degli Stati Uniti d’America condotto da Alessio Orsingher ha registrato 659.000 spettatori con 3.9%.

Tv8: A Merry Royal Christmas, il film del 2024, diretto da Danny Stack, con Kathryn Davis, Jack Murray e Rebecca Finch ha coinvolto 385.000 spettatori con il 2.2% di share.

Nove: Cash or Trash – La notte dei tesori, lo speciale natalizio del programma che vede 5 mercanti si contendono in un’asta oggetti vintage o trovati in soffitta ha raccolto 571.000 spettatori (pari al 3.6% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.474.000 spettatori con il 22.7 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.481.000 spettatori con il 27.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 dicembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.841.000 spettatori con il 18.5 % e 1.632.000 spettatori con il 17.3 % negli ultimi 11 minuti;

: spettatori con il % e spettatori con il % negli ultimi 11 minuti; Il Paradiso delle Signore : 1.572.000 spettatori con il 16.6 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.112.000 spettatori con un 18.8% di share.

CANALE 5