Ascolti tv di lunedì 22 settembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Tutto a posto” contro il “Temptation Island e poi…“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 22 settembre 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Guida Tv
Film Stasera
Pubblicità
Prossimi passaggi
Gli ultimi articoli
Nuovo appuntamento oggi - martedì 23 settembre - con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Eric ringrazia tutti per il sostegno ricevuto durante la...
Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata di Uomini e Donne andata in onda nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 settembre 2025?...
Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 23 settembre 2025 in onda su Canale 5. Il dating show più amato...