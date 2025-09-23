Ascolti tv, ieri sera: Tutto a posto vs Temptation Island e poi…. Auditel ieri sera, 22 settembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Tutto a posto” contro “Temptation Island e poi…”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tutto a posto, il nuovo film tv della collana “Purché finisca bene”, diretto da Giorgio Romano ha incuriosito 1.848.000 spettatori pari al 11.9% di share.

Su Rai 2: Boss in Incognito 2025, il docu-reality che racconta le storie di imprenditori condotto da Elettra Lamborghini ha fatto compagnia a 975.000 spettatori pari al 6.3%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione e attualità condotto da Massimo Giletti ha raccolto 920.000 spettatori (6.6%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di informazione e attualità condotto da Nicola Porro ha registrato 684.000 spettatori (5.5%).

Canale 5: Temptation Island e poi…, lo speciale del programma condotto da Filippo Bisciglia ha intrattenuto 3.005.000 spettatori con uno share del 18.5%.

Italia 1: Killer Elite, il film del 2011 diretto da Gary McKendry con Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen e Yvonne Strahovski ha appassionato 996.000 spettatori con lo 6.2%.

La7: La Torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento e cultura presentato da Corrado Augias ha informato 821.000 spettatori e il 4.7%.

Tv8: Il giustiziere della notte, il film del 1974 diretto da Michael Winner, tratto dal romanzo omonimo di Brian Garfield del 1972 ha tenuto col fiato sospeso 339.000 spettatori 2.1% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha fatto compagnia 521.000 spettatori con il 3% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.321.000 spettatori con il 21.3 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.094.000 spettatori con il 25.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 settembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.335.000 spettatori con il 12.7 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 1.158.000 spettatori con il 12.8 % ;

: con il ; Tutti a Scuola: 1.224.000 spettatori con il 13.1%.

CANALE 5