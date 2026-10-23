Ascolti tv 22 ottobre 2026: Doc – Nelle tue mani 4 (23.5%) , Tutto per la mia famiglia (11.1%), Splendida Cornice (5%), Le Iene (7.8%), Affari Tuoi (22.4%), La Ruota della Fortuna (20.8%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
Doc 4 SCIFONI e ROSSETTI

Ascolti tv giovedì 22 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 22 ottobre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani 4 vs Tutto per la mia famiglia. Auditel ieri sera, 22 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia”. Chi ha vinto?

Rai1: Doc – Nelle tue mani 4, la nuova stagione della serie tv con protagonista Luca Argentero ha appassionato 3.989.000 spettatori pari allo 23.5% di share.

Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che vede Salvo Sottile approfondire i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha registrato 755.000 spettatori pari al 5%.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova stagione del people show condotto da Geppi Cucciari ha intrattenuto 828.000 spettatori con lo 5%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha informato 877.000 spettatori con il 6.6% di share.

Canale 5: Tutto per la mia famiglia, le nuove puntate serial televisivo turco hanno coinvolto 1.716.000 spettatori con uno share del 11.1%.

Italia 1: Le Iene, la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili ha raccolto 1.036.000 spettatori (share 7.8%).

La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha interessato 805.000 spettatori e il 5.8%.

Tv8: Juventus-Rennes, la partita di calcio di Europa League ha incollato alla tv 736.000 spettatori (3.7%).

Nove: Comedy Match: la nuova stagione del programma condotto da Katia Follesa che vede squadre di comici professionisti sfidarsi a colpi di improvvisazione ha divertito 445.000 spettatori e il 2.5%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • Affari Tuoi di Stefano De Martino: 4.673.000 spettatori con il 22.4% di share;
  • Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.326.000 spettatori con il 20.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 ottobre 2026

RAI 1

  • La volta buona: 1.406.000 spettatori con il 14.2% nella prima parte e 1.436.000 spettatori con il 18.2% nella seconda parte;
  • Il Paradiso delle Signore: 1.353.000 spettatori con il 18.5%;
  • Vita in Diretta: 1.529.000 spettatori con il 20.1% nella presentazione e 1.753.000 spettatori con il 19.3%.

CANALE 5

  • Grande Fratello Vip 2026: 1.893.000 telespettatori con uno share del 16%;
  • Beautiful: 1.935.000 telespettatori con uno share del 17.3%;
  • Forbidden Fruit: 2.077.000 spettatori e il 19.5% di share;
  • Uomini e Donne: 2.158.000 con uno share del 24.4%;
  • Tutto per la mia Famiglia: 1.783.000 spettatori e il 24.1%;
  • Amici di Maria De Filippi: 1.254.000 spettatori e il 17.6%;
  • Dentro la notizia: 1.230.000 spettatori pari al 17.1% nella prima parte e 1.363.000 spettatori pari al 16.2% nella seconda parte chiamata Le Voci.
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
Avatar for Emanuele Ambrosio
Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.