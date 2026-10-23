Ascolti tv giovedì 22 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 22 ottobre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani 4 vs Tutto per la mia famiglia. Auditel ieri sera, 22 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia”. Chi ha vinto?

Rai1: Doc – Nelle tue mani 4, la nuova stagione della serie tv con protagonista Luca Argentero ha appassionato 3.989.000 spettatori pari allo 23.5% di share.

Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che vede Salvo Sottile approfondire i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha registrato 755.000 spettatori pari al 5%.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova stagione del people show condotto da Geppi Cucciari ha intrattenuto 828.000 spettatori con lo 5%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha informato 877.000 spettatori con il 6.6% di share.

Canale 5: Tutto per la mia famiglia, le nuove puntate serial televisivo turco hanno coinvolto 1.716.000 spettatori con uno share del 11.1%.

Italia 1: Le Iene, la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili ha raccolto 1.036.000 spettatori (share 7.8%).

La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha interessato 805.000 spettatori e il 5.8%.

Tv8: Juventus-Rennes, la partita di calcio di Europa League ha incollato alla tv 736.000 spettatori (3.7%).

Nove: Comedy Match: la nuova stagione del programma condotto da Katia Follesa che vede squadre di comici professionisti sfidarsi a colpi di improvvisazione ha divertito 445.000 spettatori e il 2.5%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 4.673.000 spettatori con il 22.4 % di share;

: spettatori con il di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.326.000 spettatori con il 20.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 ottobre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.406.000 spettatori con il 14.2% nella prima parte e 1.436.000 spettatori con il 18.2 % nella seconda parte;

: spettatori con il nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.353.000 spettatori con il 18.5% ;

: spettatori con il ; Vita in Diretta: 1.529.000 spettatori con il 20.1% nella presentazione e 1.753.000 spettatori con il 19.3%.

CANALE 5