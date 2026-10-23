Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 26 al 30 ottobre? La serie TV ambientata nel grande magazzino milanese promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo il rientro da Firenze di Ciro, un ritorno che porterà inevitabilmente nuove tensioni in casa Puglisi. Spazio anche a Marcello, costretto a una scelta drastica per rimediare a un suo errore e ad Adelaide, che si preparerà a lasciare Milano. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 30 ottobre

Umberto cerca di rimediare all’errore commesso da Riccardo, che nel frattempo vuole lasciare l’attività dei fast-food avviata con Carla.

Marcello, temendo che i problemi economici del Paradiso siano dovuti all’accordo con la compagnia di navi da crociera, decide di prendere una decisione drastica: vendere la caffetteria. Riccardo cerca un modo per evitare che Marcello debba ricorrere a una soluzione così drastica per saldare il debito con il Paradiso.

Il ritorno di Ciro da Firenze crea nuove tensioni in casa Puglisi, e Concetta si ritrova a gestire da sola la questione legata ad Agata. Lia confida a Matteo dettagli delicati del suo rapporto con il padre. Marta, intimorita dai cambiamenti in arrivo, trova conforto nell’abbraccio di Adelaide. Nel frattempo, Iacopo progetta un’opera artistica dedicata alla memoria del padre scomparso, ma per realizzarla ha bisogno di una modella davvero speciale.

News IPDS: anticipazioni settimanali

Johnny e Barbara sono entusiasti quando parlano delle proteste studentesche nelle università, mentre Irene si sente sempre più esclusa dalle loro conversazioni. Marta trova il coraggio di confessare a Enrico di essere incinta. Intanto, l’indagine di Borghi su Riccardo emerge e Carla deve pensare a una nuova strategia.

Un cavallo purosangue potrebbe essere la salvezza di Marcello, evitando che debba cedere la Caffetteria. Irene, intanto, osserva con crescente gelosia Johnny e Barbara, impegnati a scrivere una canzone ispirata alle manifestazioni studentesche, e sembra soffrire per la loro complicità. Matteo fa uno scherzo a Lia e, proprio grazie a questo, capisce finalmente quanto sia importante per lei avere un Fedora.

Cos’altro accade nelle prossime puntate IPDS?

Al Circolo, i Guarnieri e i Sant’Erasmo festeggiano l’armonia familiare ritrovata e la gravidanza di Marta, mentre Carla osserva la scena da lontano. Nel confronto con Umberto e Adelaide, Carla mostra il suo lato più vulnerabile, spingendo Borghi a chiedere ai figli di restare vicini alla madre. La proposta di Iacopo pone Simona davanti a una scelta professionale importante, dandole anche l’opportunità di confidare a Valter un episodio doloroso del suo passato.

Grazie all’intervento di Riccardo, al Paradiso vengono superate le difficoltà con la compagnia di navi da crociera. Marcello può finalmente evitare la vendita della Caffetteria. Marta fa una richiesta importante ad Adelaide, che sancisce la loro definitiva riconciliazione. Carla scopre che la contessa si trasferirà a Roma e inizia subito a puntare a traguardi ancora più ambiziosi. Lia, delusa per essersi classificata seconda nella gara di vendite dietro Irene, ritrova il sorriso grazie a Matteo.

Marcello suggerisce a Roberto un candidato per il ruolo di nuovo direttore commerciale del Paradiso. Nel frattempo, a Villa Guarnieri, l’atmosfera è piena di emozione per la prossima partenza di Adelaide e Marta.