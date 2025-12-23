Ascolti tv di lunedì 22 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Love Again” contro il “Io sono Farah“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 22 dicembre 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Love Again vs Io sono Farah Auditel ieri sera, 22 dicembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Love Again” contro “Tre di troppo”. Chi ha vinto?

Rai 1: Love Again, il film del 2023 scritto e diretto da James C. Strouse con Sam Heughan e Celine Dion ha emozionato 2.218.000 spettatori pari al 13.4% di share.

Su Rai 2: Formidabile Discoring, il viaggio nella storia dell’iconico programma musicale ideato da Gianni Boncompagni ha incuriosito 854.000 spettatori pari al 5.8%.

Rai 3: Tutti insieme appassionatamente, il film del 1965 prodotto e diretto da Robert Wise ha coinvolto 911.000 spettatori (5.9%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di informazione e attualità condotto da Nicola Porro ha informato 834.000 spettatori (6.7%).

Canale 5: Io sono Farah, le nuove puntate della soap turca hanno coinvolto 2.135.000 spettatori con uno share dello 12.8%.

Italia 1: Napoli-Bologna, la finale di Supercoppa italiana ha incollato alla tv 1.631.000 spettatori con il 9.7%.

La7: La Torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento e cultura presentato da Corrado Augias ha registrato 634.000 spettatori e lo 3.4%.

Tv8: GialappaShow, la sesta stagione dello show comico condotto dal Mago Forest ha raccolto 456.000 spettatori con 2.9% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha interessato 384.000 spettatori con lo 2.2% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.358.000 spettatori con il 20.7 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.882.000 spettatori con il 23.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 dicembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.781.000 spettatori con il 16.8 % e 1.598.000 spettatori con il 17.5 % negli ultimi 11 minuti%;

: spettatori con il % e spettatori con il % negli ultimi 11 minuti%; Paradiso delle Signore : 1.568.000 spettatori con lo 17.4 % ;

: spettatori con lo ; Vita in diretta: 2.145.000 spettatori con lo 19.4%.

CANALE 5