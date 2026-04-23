Ascolti tv 22 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Sister Act 2 – Più svitata che mai” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 22 aprile 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Sister Act 2 – Più svitata che mai” vs “Grande Fratello Vip – Il meglio di”. Auditel del 22 aprile 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Sister Act 2 – Più svitata che mai” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?
Rai 1: Sister Act 2 – Più svitata che mai, il film del 1993 diretto da Bill Duke con protagonista Whoopy Goldberg ha divertito 1.880.000 spettatori pari allo 11% di share.
Su Rai 2: Anche Stasera tutto è possibile, il best of del comedy show condotto da Stefano De Martino ha intrattenuto 1.429.000 spettatori pari al 9.7%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha coinvolto 1.487.000 spettatori pari allo 9.2% di share.
Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha raccolto 388.000 telespettatori pari ad uno share del 3%.
Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 1.864.000 spettatori con uno share del 15.7%.
Italia 1: Atalanta-Lazio, la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2026 ha appassionato 2.990.000 spettatori con il 16.5% di audience.
La7: Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo che presenta un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio ha incuriosito 1.074.000 spettatori con il 6.1%.
Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 363.000 spettatori con il 2.4% di share.
Nove: Sento la terra girare, lo spettacolo di Teresa Mannino che, con la sua solita ironia, racconta vizi e virtù degli italiani ha divertito 388.000 spettatori (2.3%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 4.798.000 spettatori con il 22.8% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.652.000 spettatori con il 22.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 aprile 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.527.000 spettatori con il 14.5% nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.685.000 spettatori con il 19.3% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;
- Il Paradiso delle Signore: 1.508.000 spettatori con il 19.1% di share;
- Vita in diretta: 1.553.000 spettatori con il 20.3% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:49 e 1.925.000 spettatori con il 21.8% dalle 17:49 alle 18:37.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 1.908.000 telespettatori pari al 16.1%;
- Beautiful: 2.119.000 spettatori con il 18.6% di share;
- Forbidden Fruit: 2.363.000 telespettatori pari al 21.1%;
- Uomini e donne: 2.297.000 spettatori con il 24.1% di share.
- La forza di una donna: 2.080.000 telespettatori pari al 25.2%;
- Amici: 1.404.000 telespettatori pari al 18.2%;
- Dentro la notizia: 1.239.000 spettatori pari al 16.4% nella prima parte dalle 16:55 alle 17:25 e 1.296.000 spettatori pari al 15.5% nella seconda parte chiamata Le Voci.