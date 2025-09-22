Ascolti tv di domenica 21 settembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Balene, Amiche per sempre” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Balene, Amiche per sempre vs La notte nel cuore – Auditel ieri sera, domenica 21 settembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Balene, Amiche per sempre” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?

Rai 1: Balene, Amiche per sempre, la nuova serie tv con protagoniste Veronica Piovetti e Carla Signoris ha fatto compagnia a 2.781.000 spettatori pari al 19.4% di share.

Su Rai 2: BellaMa’ di Sera, il varietà del pomeriggio di Rai 2 ideato e condotto da Pierluigi Diaco ha intrattenuto 411.000 spettatori (2.6% di share).

Rai 3: PresaDiretta, la nuova edizione del programma condotto da Riccardo Iacona su temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità ha registrato 923.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 537.000 spettatori con il 4.7% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno coinvolto 2.157.000 spettatori con uno share del 16.6%.

Italia 1: Le Iene, la nuova puntata del programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni ha incuriosito 1.019.000 spettatori e lo 9.4% di share.

La7: Monuments Men, il film del 2014 diretto e interpretato da George Clooney con Matt Damon ha appassionato 461.000 spettatori con il 3%.

Tv8: I delitti del Barlume, il nuovo episodio con protagonisti Filippo Timi e Lucia Mascino ha interessato 256.000 spettatori con il 1.7% di audience.

Nove: Enrico Brignano Show, lo show tutto da ridere ha strappato un sorriso a 507.000 spettatori con il 3.4% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.153.000 spettatori con il 23.9 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.445.000 spettatori con il 25.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 21 settembre 2025

RAI 1

Domenica In : 1.831.000 spettatori con il 17.1 % nella prima parte e 1.411.000 spettatori con il 14.6 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Da noi…a ruota libera: 1.315.000 spettatori con il 14.3% di share.

Canale 5