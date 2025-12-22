Ascolti tv di domenica 21 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “L’Eredità” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: L’Eredità, la serata all’insegna dello spettacolo, dell’emozione e della solidarietà per Telethon con Marco Liorni ha raccolto 2.104.000 spettatori pari al 13.4% di share.
Su Rai 2: Lo schiaccianoci e i quattro regni, il film del 2018 diretto da Lasse Hallström e Joe Johnston con protagonisti Joe Johnston con Keira Knightley ha coinvolto 851.000 spettatori (4.5% di share).
Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha registrato 1.740.000 spettatori pari al 9.9% di share.
Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha informato 582.000 spettatori con il 4.4% di share.
Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show versione Torneo condotto da Gerry Scotti ha intrattenuto 2.274.000 spettatori con uno share del 18.8%.
Italia 1: Zelig On, la nuova edizione del programma comico condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello insieme al duo Ale e Franz ha divertito 640.000 spettatori con il 4.8%.
La7: Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo che accompagna i telespettatori in un appassionante viaggio in una giornata cruciale di un personaggio storico ha interessato 517.000 spettatori con il 3.1%.
Tv8: Quel lungo viaggio di Natale, il film del 2017, diretto da Ron Oliver, con Dermot Mulroney, Kimberly Williams-Paisley ha appassionato 416.000 spettatori con il 2.4% di audience.
Nove: Che tempo che fa, la nuova puntata del talk show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, dopo l’anteprima 1.212.000 spettatori con il 6.2%, raduna 1.705.000 spettatori con il 9.8% e 782.000 spettatori con l’8% nella parte chiamata Il Tavolo.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.814.000 spettatori con il 24.2% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.921.000 spettatori con il 24.9% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 21 dicembre 2025
RAI 1
- Domenica In: 2.234.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte e 1.756.000 spettatori con il 15.4% nella seconda parte;
- Telethon: 1.559.000 spettatori con il 13%.
Canale 5
- Amici: 2.827.000 spettatori (22.6%) di share;
- Verissimo: 2.181.000 spettatori pari al 19.7% nella prima parte e 2.222.000 spettatori pari al 19% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer .