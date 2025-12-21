Ascolti tv sabato 20 dicembre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le Stelle” contro “Il Volo – Tutti per uno“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 20 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Ballando con le Stelle, la finale del dance show condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 3.189.000 spettatori pari al 31.7% di share.

Su Rai 2: S.W.A.T., la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan ha tenuto col fiato sospeso 641.000 spettatori pari al 3.6% di audience.

Rai 3: Indovina chi viene a cena, la nuova edizione del programma condotto da Sabrina Giannini sui temi ambientali, il rapporto tra uomo e animali e le sfide dei modelli alimentari sostenibili ha registrato 795.000 spettatori e il 4.6% di share.

Rete 4: La promessa, i nuovi episodi della soap opera hanno appassionato 966.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Canale 5: Il Volo – Tutti per Uno, lo speciale dei tre tenori dalla magica cornice di Palazzo Te a Mantova ha fatto cantare 1.689.000 spettatori con uno share del 13.4%.

Italia 1: Shrek, il primo capitolo dell’omonima serie cinematografica e il quinto lungometraggio prodotto da DreamWorks ha fatto compagnia a 965.000 spettatori pari al 5.6%.

La7: In altre parole, il programma di Massimo Gramellini ha raccolto 424.000 spettatori con il 2.8%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 293.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 334.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio.

Nove: Lezioni private, il nuovo programma condotto da Luca Sommi che approfondisce i grandi temi universali legati all’attualità ha incuriosito 293.000 spettatori con il 1.7% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.433.000 spettatori con il 24.1 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.734.000 spettatori con il 25.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 dicembre 2025

