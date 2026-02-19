Ascolti tv mercoledì 18 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Fabrizio De Andrè – Principe libero” contro “Una nuova vita“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 18 febbraio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Fabrizio De Andrè – Principe libero, il docu-film che racconta la vita dell’artista che ha segnato un’epoca nella musica e nella cultura italiana ha fatto compagnia a 1.845.000 spettatori pari allo 12.2% di share.

Su Rai 2: Notti Olimpiche, il racconto delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 con gli highlights della giornata ha attirato l’attenzione di 961.000 spettatori pari al 6%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 449.000 telespettatori pari ad uno share del 3.6%.

Canale 5: Una nuova vita, la quarta ed ultima puntata della nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci ha incollato alla tv 3.068.000 spettatori con uno share del 22%.

Italia 1: Kingsman: Secret service, il film del 2015, diretto da Matthew Vaughn con protagonista Colin Firth ha appassionato 789.000 spettatori con il 4.8% di audience.

La7: Una giornata particolare, il viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha incuriosito 895.000 spettatori con il 5.4%.

Tv8: Club Bruges-Atletico Madrid, i playoff di Champions League hanno raccolto 460.000 spettatori con il 2.5% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha interessato 336.000 spettatori (2%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Ascolti Affari tuoi, Stefano De Martino : 4.454.000 spettatori con il 21.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.810.000 spettatori con il 23.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 febbraio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.573.000 spettatori con il 14.2 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.594.000 spettatori con il 17.2 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.602.000 spettatori con il 18.3 % di share;

: spettatori con il di share; Vita in diretta: 1.631.000 spettatori con il 17.7% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:48 e 2.113.000 spettatori con il 18.8% dalle 17:48 alle 18:38.

CANALE 5