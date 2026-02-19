Ascolti tv mercoledì 18 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Fabrizio De Andrè – Principe libero” contro “Una nuova vita“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 18 febbraio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Fabrizio De Andrè – Principe libero” vs “Una nuova vita”. Auditel del 18 febbraio 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Fabrizio De Andrè – Principe libero” contro “Una nuova vita”. Chi ha vinto?
Rai 1: Fabrizio De Andrè – Principe libero, il docu-film che racconta la vita dell’artista che ha segnato un’epoca nella musica e nella cultura italiana ha fatto compagnia a 1.845.000 spettatori pari allo 12.2% di share.
Su Rai 2: Notti Olimpiche, il racconto delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 con gli highlights della giornata ha attirato l’attenzione di 961.000 spettatori pari al 6%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.
Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 449.000 telespettatori pari ad uno share del 3.6%.
Canale 5: Una nuova vita, la quarta ed ultima puntata della nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci ha incollato alla tv 3.068.000 spettatori con uno share del 22%.
Italia 1: Kingsman: Secret service, il film del 2015, diretto da Matthew Vaughn con protagonista Colin Firth ha appassionato 789.000 spettatori con il 4.8% di audience.
La7: Una giornata particolare, il viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha incuriosito 895.000 spettatori con il 5.4%.
Tv8: Club Bruges-Atletico Madrid, i playoff di Champions League hanno raccolto 460.000 spettatori con il 2.5% di share.
Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha interessato 336.000 spettatori (2%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Ascolti Affari tuoi, Stefano De Martino: 4.454.000 spettatori con il 21.9% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.810.000 spettatori con il 23.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 febbraio 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.573.000 spettatori con il 14.2% nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.594.000 spettatori con il 17.2% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;
- Il Paradiso delle Signore: 1.602.000 spettatori con il 18.3% di share;
- Vita in diretta: 1.631.000 spettatori con il 17.7% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:48 e 2.113.000 spettatori con il 18.8% dalle 17:48 alle 18:38.
CANALE 5
- Beautiful: 2.180.000 spettatori con il 17.3% di share;
- Io Sono Farah: 2.170.000 telespettatori pari al 18%;
- Forbidden Fruit: 2.401.000 telespettatori pari al 20.9%;
- Uomini e donne: 2.356.000 spettatori con il 23.2% di share.
- La forza di una donna: 2.305.000 telespettatori pari al 25.7%;
- Amici: 1.602.000 telespettatori pari al 18.5%;
- Dentro la notizia: 1.621.000 spettatori pari al 18.2% nella prima parte dalle 16:55 alle 17:26 e 1.628.000 spettatori pari al 15.7% nella seconda parte chiamata Le Voci.