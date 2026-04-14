Ascolti tv 13 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “La buona stella” contro il “I Cesaroni“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 13 aprile 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: La buona stella vs I Cesaroni – Auditel ieri sera, 13 aprile 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “La buona stella” contro “I Cesaroni”. Chi ha vinto?

Rai 1: La buona stella, la serie tv con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca ha incuriosito 2.768.000 spettatori pari al 16.2% di share.

Su Rai 2: The Floor – Ne rimarrà solo uno, il game show televisivo condotto da Paola Perego ha fatto compagnia a 622.000 spettatori pari al 3.9%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione ed attualità condotto da Massimo Giletti ha registrato 1.205.000 spettatori (8%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha raccolto 658.000 spettatori (5.1%).

Canale 5: I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult con protagonista Claudio Amendola ha incollato alla tv 3.486.000 spettatori con uno share dello 0.00%.

Italia 1: The Transporter Legacy, il film del 2015 diretto da Camille Delamarre ha coinvolto 913.000 spettatori con il 4.9%.

La7: La Torre di Babele, il nuovo programma di Corrado Augias ha informato 704.000 spettatori e lo 3.7%.

Tv8: GialappaShow, la nuova stagione del programma della Gialappa’s Band con Jovanotti e Mago Forest ha divertito 811.000 spettatori con 5.2% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha interessato 469.000 spettatori con lo 2.6% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 5.105.000 spettatori con il 23.7 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.578.000 spettatori con il 26% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 aprile 2026

RAI 1

La volta buona : 1.548.000 spettatori con il 13.8 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.674.000 spettatori con il 17.2% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 1.624.000 spettatori con il 18.3 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.770.000 spettatori con il 20.1% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 2.147.000 spettatori con il 21.1% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5