Ascolti tv 18 agosto 2026: Emma e il giaguaro nero (12.8%), Il mio amico Tempesta (15.7%), L’Eredità Summer (15%), La Ruota della Fortuna (28.7%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
Il mio amico Tempesta

Ascolti tv di martedì 18 agosto 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Emma e il giaguaro nero” contro “Il mio amico Tempesta“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 18 agosto 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Emma e il giaguaro nero vs Il mio amico Tempesta | Auditel del 18 agosto 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Emma e il giaguaro nero” contro “Il mio amico Tempesta”. Chi ha vinto?

Rai 1: Emma e il giaguaro nero, il film del 2024 diretto da Gilles de Maistre con Lumi Pollack ha incuriosito 1.497.000 spettatori pari allo 12.8% di share.

Su Rai 2: Palermo-Milano solo andata, il film del 1995, diretto da Claudio Fragasso con Raoul Bova e Giancarlo Giannini ha attirato l’attenzione di 617.000 spettatori pari allo 4.9% di Audience.

Rai 3: Io noi e Gaber, il ritratto più che mai vivo e incisivo del Signor G ha coinvolto 562.000 spettatori con il 4.7% di auditel.

Rete 4: Le grandi domande di Freedom, il viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia con Roberto Giacobbo ha registrato 349.000 telespettatori pari ad uno share dello 3.4%.

Canale 5: Il mio amico Tempesta, il film diretto da Christian Duguay che racconta la storia di Zoé nata e cresciuta nella scuderia di famiglia ha emozionato 1.721.000 spettatori con uno share del 15.7%.

Italia 1: Yoga Radio Estate, lo show musicale di Radio Bruno ha raccolto 839.000 spettatori con il 7.9%.

La7: Tre manifesti a Ebbing – Missouri, il film del 2017 scritto e diretto da Martin McDonagh ha appassionato 420.000 spettatori e il 3.8% di share.

Tv8: Spectre, il film del 2015 diretto da Sam Mendes con protagonista Daniel Craig ha tenuto col fiato sospeso 319.000 spettatori con il 3% di share.

Nove: Alessandro Siani – Offline, lo spettacolo comico ha interessato 412.000 spettatori (pari al 3.4% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.

  • L’Eredità Summer: 2.197.000 spettatori con il 15% di share;
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.196.000 spettatori con il 28.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 agosto luglio 2026

RAI 1

  • Capri: 899.000 spettatori con il 9.9%;
  • Vita in diretta: 936.000 spettatori con il 12.5% nella parte chiamata Start, 1.197.000 spettatori con il 15.8% nella presentazione e 1.400.000 spettatori con il 17.5%.

CANALE 5

  • Beautiful: 1.560.000 telespettatori con uno share del 14.5%;
  • Forbidden Fruit: 1.781.000 spettatori e il 18.3% di share;
  • My Sweet Lie: 1.673.000 spettatori pari al 19.3%;
  • Be My Sunshine: 1.701.000 spettatori pari al 22.1%;
  • Far Away: 1.952.000 spettatori e il 26%;
  • Tutto per la mia Famiglia: 1.705.000 spettatori pari al 21.2%.
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.