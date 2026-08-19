Ascolti tv di martedì 18 agosto 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Emma e il giaguaro nero” contro “Il mio amico Tempesta“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 18 agosto 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Emma e il giaguaro nero vs Il mio amico Tempesta | Auditel del 18 agosto 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Emma e il giaguaro nero” contro “Il mio amico Tempesta”. Chi ha vinto?

Rai 1: Emma e il giaguaro nero, il film del 2024 diretto da Gilles de Maistre con Lumi Pollack ha incuriosito 1.497.000 spettatori pari allo 12.8% di share.

Su Rai 2: Palermo-Milano solo andata, il film del 1995, diretto da Claudio Fragasso con Raoul Bova e Giancarlo Giannini ha attirato l’attenzione di 617.000 spettatori pari allo 4.9% di Audience.

Rai 3: Io noi e Gaber, il ritratto più che mai vivo e incisivo del Signor G ha coinvolto 562.000 spettatori con il 4.7% di auditel.

Rete 4: Le grandi domande di Freedom, il viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia con Roberto Giacobbo ha registrato 349.000 telespettatori pari ad uno share dello 3.4%.

Canale 5: Il mio amico Tempesta, il film diretto da Christian Duguay che racconta la storia di Zoé nata e cresciuta nella scuderia di famiglia ha emozionato 1.721.000 spettatori con uno share del 15.7%.

Italia 1: Yoga Radio Estate, lo show musicale di Radio Bruno ha raccolto 839.000 spettatori con il 7.9%.

La7: Tre manifesti a Ebbing – Missouri, il film del 2017 scritto e diretto da Martin McDonagh ha appassionato 420.000 spettatori e il 3.8% di share.

Tv8: Spectre, il film del 2015 diretto da Sam Mendes con protagonista Daniel Craig ha tenuto col fiato sospeso 319.000 spettatori con il 3% di share.

Nove: Alessandro Siani – Offline, lo spettacolo comico ha interessato 412.000 spettatori (pari al 3.4% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.

L’Eredità Summer : 2.197.000 spettatori con il 15 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.196.000 spettatori con il 28.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 agosto luglio 2026

RAI 1

Capri : 899.000 spettatori con il 9.9 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 936.000 spettatori con il 12.5% nella parte chiamata Start, 1.197.000 spettatori con il 15.8% nella presentazione e 1.400.000 spettatori con il 17.5%.

CANALE 5