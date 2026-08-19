Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 19 agosto 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 19 agosto 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi vi restituisce energia e determinazione, aiutandovi ad affrontare e superare un piccolo ostacolo. Sul lavoro, chi è in attesa di una risposta potrebbe finalmente ricevere segnali incoraggianti, a patto di non lasciarsi condizionare dalla fretta. In amore sarà importante scegliere il dialogo: parlare con sincerità può aiutare a superare alcune incomprensioni recenti. Il livello di energia torna a crescere.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa giornata invita a gestire con maggiore attenzione tempo, energie e risorse. Sul lavoro potrebbe esserci la sensazione di procedere più lentamente del previsto, ma la pazienza e la costanza saranno preziose per ottenere risultati nei prossimi giorni. In amore sarà utile mettere in chiaro ciò che desiderate, evitando discussioni nate da motivi di poco conto. Il nervosismo accumulato potrebbe farsi sentire: dedicate parte della giornata al relax e ad attività capaci di sciogliere le tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Si prospetta una giornata vivace, caratterizzata da idee nuove e stimoli interessanti. Nel lavoro le vostre intuizioni potranno ottenere consensi, ma sarà importante stabilire delle priorità per non disperdere tempo ed energie. L’amore regala leggerezza e complicità: per i single non mancheranno occasioni per conoscere persone capaci di suscitare curiosità e interesse. Anche il benessere psicofisico appare positivo, sostenuto da un umore brillante.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sul lavoro potrebbe essere necessario prendere una decisione importante e avere il coraggio di difendere le proprie idee. Oggi è una giornata favorevole anche per presentare progetti originali o proporre nuove soluzioni. In amore torna una maggiore stabilità e questo può favorire un riavvicinamento con una persona che avete trascurato. Il benessere generale migliora.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi potete contare su una forte determinazione e su una sicurezza destinata a farsi notare. Nel lavoro le capacità organizzative e di leadership saranno particolarmente evidenti, attirando l’attenzione di persone importanti. Anche in amore torna protagonista la passione, con momenti di intensa complicità per le coppie. L’energia non manca e vi permetterà di affrontare gli impegni della giornata con entusiasmo e grande vitalità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata di oggi è ideale per rimettere ordine nelle abitudini e nella gestione degli impegni quotidiani. Sul lavoro sarà necessario prestare particolare attenzione ai dettagli, soprattutto durante una trattativa o nella gestione di documenti importanti. In amore prevale la stabilità, ma cercate di vivere i sentimenti con maggiore spontaneità, senza analizzare ogni emozione. Il benessere resta buono.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Oggi ritrovate serenità ed equilibrio, lasciandovi alle spalle alcune tensioni. Nel lavoro potrebbero nascere interessanti occasioni di collaborazione: ascoltare il punto di vista di colleghi e persone fidate potrebbe rivelarsi molto utile. In amore la giornata promette dolcezza e maggiore vicinanza. Chi sta pensando a un passo importante nella relazione potrebbe trovare il momento giusto per parlarne. Anche il benessere fisico appare in miglioramento!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sul lavoro sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione, soprattutto in vista di una scadenza importante. In amore qualche dubbio o una punta di gelosia potrebbe creare tensioni: cercate di non irrigidirvi e lasciate spazio al confronto. Per scaricare lo stress accumulato sarà utile dedicarsi a un po’ di movimento e trovare un modo sano per rilassarsi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’ottimismo torna a essere uno dei vostri punti di forza e vi spinge ad affrontare la giornata con entusiasmo. Nel lavoro una buona dose di creatività potrebbe aiutarvi a trovare una soluzione a un problema che si trascina da tempo. In amore cresce il desiderio di condividere esperienze e vivere qualcosa di nuovo. Le coppie più solide potranno ritrovare complicità e leggerezza. Anche la forma fisica è buona.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La concretezza sarà determinante per consolidare i risultati ottenuti finora. Nel lavoro le vostre capacità potrebbero essere finalmente riconosciute, aprendo prospettive interessanti per il futuro. L’amore, invece, richiede una maggiore attenzione: lasciate per qualche momento da parte il senso del dovere e dedicate più spazio alla persona che amate. La condizione fisica resta stabile.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sentite un forte bisogno di cambiamento e di nuove esperienze. Sul lavoro potrebbero arrivare proposte interessanti, ma prima di accettarle sarà meglio valutarne con calma tutti gli aspetti, evitando decisioni impulsive. In amore si apre una fase stimolante, fatta di dialogo, curiosità e nuove conoscenze. Per i single potrebbe esserci l’occasione di incontrare una persona particolarmente interessante. Le energie vanno però gestite con attenzione: meglio evitare di concentrarsi su troppe attività contemporaneamente.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità sarà particolarmente accentuata e vi permetterà di comprendere situazioni e persone con grande intuito. Nel lavoro potrete affidarvi alle vostre sensazioni per individuare la soluzione più adatta al momento giusto. L’amore vive una fase romantica e intensa, favorevole sia a chi desidera rafforzare un rapporto sia a chi sta iniziando una nuova conoscenza. Il clima positivo si riflette anche sul benessere generale!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.