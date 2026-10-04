Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 4 ottobre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 4 ottobre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Domenica dinamica per l’Ariete, pronto a rimettersi in gioco soprattutto sul lavoro. Potrebbero arrivare risposte attese o l’occasione per avanzare una richiesta importante. In amore è il momento di chiarire eventuali tensioni accumulate. Le coppie hanno bisogno di maggiore dialogo e comprensione reciproca. I single non dovrebbero chiudersi davanti a nuove conoscenze. Qualche segnale di stanchezza invita a rallentare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi è una giornata favorevole alla riflessione e alla programmazione. Sul lavoro sarà utile stabilire nuove priorità e guardare agli obiettivi con concretezza. In amore cresce il desiderio di stabilità e tranquillità. Le coppie solide possono iniziare a parlare seriamente del futuro. Chi vive qualche difficoltà troverà il momento giusto per esprimere ciò che sente. Il benessere passa soprattutto dal riposo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La mente oggi è piena di idee, ma attenzione a non disperdere le energie. Sul lavoro sarà importante concentrarsi sulle questioni davvero prioritarie. In amore il dialogo sincero favorisce una maggiore complicità. Le coppie possono ritrovare leggerezza e intesa. Per i single sono possibili incontri capaci di stimolare curiosità. Il corpo, però, chiede una pausa dopo una settimana impegnativa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni occupano un posto centrale oggi. In coppia sarà importante parlare con sincerità e cercare nuove conferme. Un confronto aperto può aiutare a superare dubbi e incomprensioni. Sul lavoro potrebbero arrivare piccoli cambiamenti inizialmente poco convincenti. Con il tempo, però, si riveleranno utili per la vostra crescita. Lo stress potrebbe farsi sentire anche a livello fisico.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il Leone ritrova grinta, sicurezza e voglia di mettersi in mostra. Sul lavoro saprete difendere le vostre idee con grande autorevolezza. In amore torna protagonista una passione intensa e coinvolgente. Le coppie possono progettare qualcosa di speciale insieme. I single avranno un fascino particolarmente evidente. La vitalità non manca, ma evitate di esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Precisione e concretezza aiutano la Vergine a risolvere una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro il vostro senso pratico sarà ancora una volta un punto di forza. In amore, invece, provate a lasciare spazio alla spontaneità. Pensare troppo potrebbe impedirvi di vivere pienamente le emozioni. Le coppie possono recuperare complicità e leggerezza. Anche il benessere richiede ritmi meno frenetici.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Bilancia cerca equilibrio e armonia in ogni ambito della propria vita. Sul lavoro riuscirete a mediare e a risolvere possibili incomprensioni. L’amore appare particolarmente favorevole. Le coppie possono vivere una giornata dolce e ricca di complicità. Per i single non mancano occasioni e nuovi interessi. La forma fisica è complessivamente buona.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’intuito oggi sarà prezioso soprattutto nel lavoro. Saprete individuare rapidamente la strada migliore anche davanti agli ostacoli. In amore le emozioni saranno intense e la passione non mancherà. Attenzione però a gelosia e possessività, che potrebbero creare tensioni. Lasciare maggiore spazio al partner renderà il rapporto più sereno. Il benessere migliora dedicandovi alle vostre passioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Oggi è una giornata da affrontare entusiasmo e voglia di guardare avanti. Sul lavoro possono arrivare nuove responsabilità e progetti destinati a offrire stimoli interessanti. Sul lavoro potreste valutare nuove opportunità di crescita o cambiamento. In amore prevalgono buonumore e complicità. Le coppie possono condividere progetti capaci di rafforzare il rapporto. Per i single è possibile un incontro inatteso durante uno spostamento. La forma fisica è buona e invita a muoversi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il Capricorno raccoglie finalmente i frutti della costanza dimostrata sul lavoro. La vostra affidabilità potrebbe tradursi in maggiore stabilità o nuove opportunità. In amore, però, rischiate di dedicare troppo spazio agli impegni. Il partner potrebbe sentirsi messo in secondo piano. Un piccolo gesto affettuoso sarà sufficiente per recuperare vicinanza. La stanchezza accumulata merita attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Creatività e originalità aiutano a trovare nuove soluzioni sul lavoro. Una situazione bloccata potrebbe finalmente iniziare a sbloccarsi. In amore cercate soprattutto dialogo e stimoli intellettuali. Le coppie possono rafforzare il rapporto attraverso nuove esperienze condivise. I single potrebbero sentirsi attratti da persone fuori dagli schemi. Il benessere passa anche dalla vita sociale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità dei Pesci sarà particolarmente forte durante questa domenica. Sul lavoro cercate però di non assumervi responsabilità che non vi competono. In amore prevalgono dolcezza, comprensione e vicinanza emotiva. Le coppie possono vivere momenti particolarmente teneri. Per i single potrebbe arrivare un incontro speciale o un ritorno dal passato. Il corpo chiede ritmi più tranquilli e maggiore riposo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.