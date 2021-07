Ascolti tv di venerdì 16 luglio 2021: nuova sfida tra Rai1 vs Canale 5. Top Dieci su Rai 1 contro Masantonio – Sezione Scomparsi su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 16 luglio 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Top Dieci vs Masantonio. Auditel ieri sera, 16 luglio 2021

Top Dieci di Carlo Conti asfalta Masantonio, la fiction con Alessandro Preziosi.

Rai 1: Top Dieci, la replica del varietà condotto da Carlo Conti ha divertito una media di 2.473.000 spettatori pari al 0.15.40%.

Su Rai 2: Smetto quando voglio – Masterclass, la commedia del 2017 diretta da Sydney Sibilia ha divertito 769.000 spettatori pari al 4.5% di share. Nel cast: Edoardo Leo e Stefano Fresi.

Rai 3: Red Joan, il film del 2018 diretto da Trevor Nunn ha incollato alla tv 1.067.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Nel cast: Judi Dench e Sophie Cookson.

Rete 4: Quarto Grado – Le Storie, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha appassionato 1.306.000 spettatori. Share 9.5%.

Canale 5: Masantonio – Sezione scomparsi, la fiction con protagonista Alessandro Preziosi ha coinvolto 982.000 spettatori pari al 6% di share. Nel cast anche Claudia Pandolfi.

Italia 1: Chicago P.D. : la serie televisiva statunitense creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead ha tenuto col fiato sospeso 1.195.000 spettatori pari al 7.3% di share. Nel cast: Jason Beghe e Jon Seda.

La7: Fortapàsc, il film del 2009 diretto da Marco Risi ha attirato l’attenzione di 554.000 spettatori pari a 3.2% di share. Nel cast: Libero De Rienzo.

Tv8: Italia’s Got Talent, le repliche del talent show condotto da Lodovica Comello hanno incuriosito una media di 427.000 spettatori. Share dell’2.6%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza , il best of del one man show di Maurizio Crozza ha divertito 352.000 spettatori per l’2 di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 16 luglio

RAI1

Il pranzo è servito : 1.470.000 spettatori per il 11.8% di share.

: 1.470.000 spettatori per il 11.8% di share. Il Paradiso delle Signore: 1.024.000 spettatori per il 9.6% di share.

1.024.000 spettatori per il 9.6% di share. Estate in diretta: 1.080.000 spettatori per il 11.2% di share.

CANALE 5