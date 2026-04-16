Ascolti tv 15 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Sister Act – Una svitata in abito da suora” contro “Forbidden Fruit“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 15 aprile 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Sister Act – Una svitata in abito da suora” vs “Forbidden Fruit – Il meglio di”. Auditel del 15 aprile 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Sister Act – Una svitata in abito da suora” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto?
Rai 1: Sister Act – Una svitata in abito da suora, il film del 1992, diretto da Emile Ardolino, con protagonista Whoopy Goldberg ha incollato alla tv 1.749.000 spettatori pari allo 10.5% di share.
Su Rai 2: Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino ha divertito 2.167.000 spettatori pari al 16%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha tenuto col fiato sospeso 1.242.000 spettatori pari allo 7.9% di share.
Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha fatto compagnia a 517.000 telespettatori pari ad uno share del 4%.
Canale 5: Forbidden Fruit, le nuove puntate del serial televisivo drammatico turcomanno coinvolto 1.805.000 spettatori con uno share del 12.9%.
Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste e servizi condotto da Veronica Gentili ha registrato 1.057.000 spettatori con il 8.4% di audience.
La7: La giusta distanza, il nuovo programma di Roberto Saviano ha raccolto 634.000 spettatori con il 3.6%.
Tv8: Arsenal-Sporting Lisbona, la partita dei quarti di finale di Champions League 2025 2026 ha appassionato 803.000 spettatori con il 4.2% di share.
Nove: Teresa Mannino – Sono nata il ventitré, il divertente racconto autobiografico interpretato da una delle più apprezzate attrici comiche del nostro teatro ha interessato 376.000 spettatori (2.3%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 4.985.000 spettatori con il 24% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.731.000 spettatori con il 22.9% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’8 aprile 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.665.000 spettatori con il 15.4% nella prima parte dalle 14:09 alle 15:31 e 1.793.000 spettatori con il 19.8% nella seconda parte dalle 15:31 alle 16:01;
- Il Paradiso delle Signore: 1.511.000 spettatori con il 18.9% di share;
- Vita in diretta: 1.499.000 spettatori con il 19.3% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 1.897.000 spettatori con il 20.8% dalle 17:49 alle 18:40.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 1.940.000 telespettatori pari al 15.6%;
- Beautiful: 2.090.000 spettatori con il 18.1% di share;
- Forbidden Fruit: 2.321.000 telespettatori pari al 20.3%;
- Uomini e donne: 2.280.000 spettatori con il 23% di share.
- La forza di una donna: 2.153.000 telespettatori pari al 25.5%;
- Amici: 1.391.000 telespettatori pari al 17.8%;
- Dentro la notizia: 1.318.000 spettatori pari al 17.4% nella prima parte dalle 16:54 alle 17:23 e 1.239.000 spettatori pari al 14.6% nella seconda parte chiamata Le Voci.