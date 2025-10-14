Ascolti tv di lunedì 13 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Blanca” contro il “Grande Fratello“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 13 ottobre 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share

Ascolti tv, ieri sera: Blanca vs Grande Fratello Auditel ieri sera, 13 ottobre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Blanca” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?

Rai 1: Blanca, i nuovi episodi della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta hanno appassionato 3.851.000 spettatori pari al 23.7% di share.

Su Rai 2: Lo spaesato, il nuovo programma di Teo Mammuccari ha incuriosito 714.000 spettatori pari al 4.4%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione e attualità condotto da Massimo Giletti ha informato 1.072.000 spettatori (7.3%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di informazione e attualità condotto da Nicola Porro ha registrato 680.000 spettatori (5.2%).

Canale 5: Grande Fratello 2025, la terza puntata del reality show condotto da Simona Ventura ha fatto compagnia a 1.843.000 spettatori con uno share del 14.4%.

Italia 1: I mercenari 4 – Expendables, il film del 2023 diretto da Scott Waugh. ha tenuto col fiato sospeso 1.487.000 spettatori con lo 8.2%.

La7: La Torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento e cultura presentato da Corrado Augias ha interessato 859.000 spettatori e il 4.6%.

Tv8: Bollicine, lo show di Max Giusti ha divertito 214.000 spettatori 1.3% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha raccolto 478.000 spettatori con il 2.6% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.755.000 spettatori con il 22.5 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.430.000 spettatori con il 25.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 ottobre 2025

RAI 1

TG1 – Il Giorno della Pace : 1.177.000 spettatori con il 11.7 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 1.213.000 spettatori con il 14.8 % ;

: con il ; Vita in diretta: 1.897.000 spettatori con il 20.5%.

CANALE 5