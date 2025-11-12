Ascolti tv di martedì 11 novembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “La ragazza del mare” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 11 novembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: La ragazza del mare, il film del 2024 diretto da Joachim Rønning e scritto da Jeff Nathanson ha tenuto col fiato sospeso 1.950.000 spettatori pari al 12.3% di share.
Su Rai 2: Tennis: Nitto ATP Finals 2025, le finali del torneo di tennis maschile ha attirato l’attenzione di 1.693.000 spettatori pari al 9% di audience.
Rai 3: Amore Criminale, la nuova stagione del programma dedicato alla vittime di femminicidio raccontato da Veronica Pivetti ha appassionato 670.000 spettatori con il 3.7% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 512.000 telespettatori pari ad uno share del 4%.
Canale 5: La notte nel cuore, i nuovi episodi della serie tv turca hanno incollato alla tv 2.369.000 spettatori con uno share del 14.9%.
Italia 1: Le Iene Show, il programma di inchiesta condotto da Veronica Gentili ha coinvolto 1.338.000 spettatori con il 11.4% di share.
La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha registrato 1.431.000 spettatori con 8.9%.
Tv8: X Factor, la nuova edizione del talent show musicale ha intrattenuto 588.000 spettatori con il 4.1% di share.
Nove: Only Fun – Comico Show, lo show riunisce alcuni dei volti più amati della comicità italiana in una serie di esibizioni dal vivo tra monologhi, sketch, imitazioni e momenti musicali ha strappato un sorriso a 416.000 spettatori (pari al 2.5% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.613.000 spettatori con il 21.5% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.502.000 spettatori con il 25.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 11 novembre 2025
RAI 1
- La volta buona raccoglie 1.684.000 spettatori con il 16.2%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.624.000 spettatori con il 19.5%;
- Vita in diretta: 2.404.000 spettatori con un 21.7% di share.
CANALE 5
- Grande Fratello: 1.978.000 con uno share del 16.5%;
- Beautiful: 2.035.000 telespettatori con uno share del 17.8%;
- Forbidden Fruit: 2.122.000 spettatori e il 19.3% di share;
- Uomini e Donne: 2.283.000 spettatori e il 23.5% di share
- La forza di una donna: 1.954.000 spettatori e il 23.2%;
- Amici: 1.449.000 spettatori (17.9%);
- Dentro la notizia: 1.406.000 spettatori pari al 16.4% nella prima parte e 1.553.000 spettatori pari al 15.2% nella seconda parte chiamata Le Voci.