Ascolti tv di lunedì 10 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Il Commissario Ricciardi 3” contro il “Grande Fratello“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 10 novembre 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share

Ascolti tv, ieri sera: Il Commissario Ricciardi 3 vs Grande Fratello Auditel ieri sera, 10 novembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Il Commissario Ricciardi 3” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Ricciardi 3, i nuovi episodi della serie tv con protagonista Lino Guanciale hanno incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: Tennis: Nitto ATP Finals 2025, le finali del torneo di tennis maschile ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione e attualità condotto da Massimo Giletti ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di informazione e attualità condotto da Nicola Porro ha registrato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Canale 5: Grande Fratello 2025, l’ottava puntata del reality show condotto da Simona Ventura ha raccolto 0.000.000 spettatori con uno share dello 0.00%.

Italia 1: Fast & Furious 6, il film del 2013 diretto da Justin Lin con protagonista Paul Walker ha appassionato 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

La7: La Torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento e cultura presentato da Corrado Augias ha informato 0.000.000 spettatori e lo 0.00%.

Tv8: GialappaShow, la sesta stagione dello show comico condotto dal Mago Forest ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori con 0.00% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 10 novembre 2025

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % ;

: spettatori con il ; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5