Ascolti tv venerdì 10 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Dalla Strada al Palco” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 10 aprile 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Dalla Strada al Palco vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 10 aprile 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Dalla Strada al Palco” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?

Rai1: Dalla Strada al Palco, la nuova edizione del programma alla scoperta del miglior artista di strada d’Italia ha interessato 2.977.000 spettatori pari al 21% di share.



Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie televisiva franco-britannica ha appassionato 781.000 spettatori (4.3%).

Rai 3: La casa di Ninetta, il film diretto da Lina Sastri con Maria Pia Calzone, Angela Pagano, Francesca Tizzano ha emozionato 708.000 spettatori con lo 3.9%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha attirato l’attenzione di 1.071.000 spettatori con il 8.7% di share.

Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, l’ottava puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha fatto compagnia a 1.974.000 spettatori con uno share del 17.2%.

Italia 1: Aquaman e il regno perduto, il film del 2023 diretto da James Wan con Jason Momoa e Patrick Wilson ha tenuto col fiato sospeso 981.000 spettatori (share 6%).

La7: Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, il film del 2001 di John Moore, interpretato da Owen Wilson e Gene Hackman ha interessato 393.000 spettatori e il 2.3%.

Tv8: MasterChef Italia, il programma televisivo italiano di genere talent show e culinario ha incuriosito 439.000 spettatori con uno share del 3.1%.

Nove: Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha intrattenuto 1.309.000 spettatori con uno share del 7.5%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 5.444.000 spettatori con il 27.5 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.507.000 spettatori con il 22.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 10 aprile 2026

RAI 1

La volta buona : 1.353.000 spettatori con il 12.8 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e 1.301.000 spettatori con il 15 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.493.000 spettatori con il 20.1 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 1.371.000 spettatori con il 19.4% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:49 e 1.737.000 spettatori con il 20% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5