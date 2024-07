Grazie agli ultimi dati pubblicati, è possibile affermare che RTL 102.5 è la radio più ascoltata d’Italia seguita da 5.674.000 di persone. In totale, le tre radio del Gruppo RTL 102.5 (RTL 102.5, RADIO ZETA, RADIOFRECCIA) sono ascoltate ogni singolo giorno da ben 7.833.000 persone in tutta Italia.

Ascolti radio: RTL 102.5 radio più ascoltata

RTL 102.5, anche nell’ultima rilevazione TER, si conferma ancora una volta la radio più ascoltata d’Italia, con una presenza costante in diretta ogni giorno 24 ore su 24, e conquista, nel giorno medio, 5.674.000 persone nel 2024.

Secondo l’ultima rilevazione TER, basata sui dati del 1° semestre del 2024, RTL 102.5 è la più ascoltata degli italiani.

I dati di ascolto delle singole radio (RTL 102.5 – RADIO ZETA – RADIOFRECCIA)

Nel dettaglio, osservando attentamente i dati di ascolto delle singole radio del gruppo RTL 102.5, si evince che: sono 7.833.000 gli ascoltatori delle emittenti del Gruppo RTL 102.5.

5.674.000 sono gli ascoltatori che ogni giorno si collegano con RTL 102.5. Per Radiofreccia, 1.175.000 mentre per Radio Zeta sono 984.000.

Le parole del presidente del gruppo RTL 102.5 Lorenzo Suraci sugli Ascolti radio

«Questi dati confermano che RTL 102.5 è la radio più ascoltata in Italia, come avviene da molti anni. Siamo soddisfatti per questo dato, ma siamo al tempo stesso proiettati al futuro verso il nuovo sistema Audiradio», dichiara Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5.

Il gruppo RTL 102.5: La storia in breve

L’emittente inaugura le proprie trasmissioni nel 1975, in provincia di Bergamo, con il nome Radio Trasmissioni Lombarde. Nel 1987, Lorenzo Suraci la acquisisce con l’intento di farne un mezzo per pubblicizzare la discoteca “Capriccio” ad Arcene, vicino alla quale si trovavano gli studi di trasmissione e l’antenna per la diffusione del segnale.

In poco tempo il segnale della radio viene esteso a tutto il nord Italia, per poi sperimentare l’idea dell’isofrequenza nazionale: la sua copertura si amplierà infatti in tutta Italia solamente sulla frequenza 102.5 MHz. Nel 1990 RTL 102.5 diventa una delle principali stazioni radiofoniche. È anche stata la prima radio privata italiana a creare una propria redazione giornalistica, diretta da Luigi Tornari. Per via della copertura a livello nazionale, Radio Trasmissioni Lombarde cambia nome in RTL 102.5 nel 1988, con il nome che perde il significato dato dall’acronimo.

Oggi RTL102.5 è la radio più ascoltata d’Italia. Il gruppo radiofonico italiano comprende anche altre radio e una concessionaria pubblicitaria oltre che al canale tv.