Sono stati pubblicati ieri i dati RadioTER, l’indagine ufficiale sugli ascolti del mezzo Radio della società ERA – Editori Radio Associati (già TER – Tavolo Editori Radio) – relativi al I Semestre 2024 (dal 16 gennaio al 10 giugno 2024).

Ascolti radio: Radio Deejay prima radio nell’AQH. Crescono Radio Capital e m2o

Gli ascoltatori della Radio nel Giorno Medio sono più di 35 milioni (35.252 mila), 6.613 mila quelli dell’AQH e 44,4 milioni quelli dei 7 Giorni (rispettivamente -3,7%, -9,8% e -1,0% verso l’omologo I Semestre 2023), valori che si mantengono molto alti e che associati all’ottimo andamento dei fatturati pubblicitari (+8,8% nei primi cinque mesi del 2024) confermano la forza del Mezzo.

Numeri importanti anche per le emittenti del Gruppo GEDI

Radio Deejay sempre al primo posto nella graduatoria del quarto d’ora medio (AQH) con 588 mila ascoltatori e 5,1 milioni nel Giorno Medio (rispettivamente -12,4% e -6,3% verso il I Semestre 2023). Dati ancora più significativi se confrontati con la media 2021-2022 (AQH +27,5%; GMI +8,5%). In crescita il dato dei 7 Giorni (13,5 milioni, +3,5%).

Segno positivo per Radio Capital nel Giorno Medio con 1.341.000 ascoltatori (+2,9%), nell’AQH (142 mila, +0,7%) e nei 7 Giorni (5.234 mila, +4,5%).

Radio m2o con 1.749.000 ascoltatori nel Giorno Medio registra un aumento del +4,0%. In crescita anche nei 7 Giorni (4.919 mila, +14,6%) e l’AQH pari a 160 mila ascoltatori (-4,8%) è uno dei più alti dell’emittente.

Le parole di Linus Direttore Editoriale Radio GEDI e Direttore Artistico di Radio Deejay e Radio Capital

“Un altro anno di conferme per la nostra radio” – dichiara Linus, Direttore Editoriale Radio GEDI e Direttore Artistico di Radio Deejay e Radio Capital – “con risultati molto importanti per i quali ringrazio tutti i colleghi che ogni giorno lavorano al mio fianco per rendere Deejay sempre più unica. L’affetto del pubblico è travolgente e lo viviamo di continuo, sia in onda sia ogni volta che usciamo dagli studi, così come è avvenuto al recente Party Like a Deejay, la nostra festa a Parco Sempione a Milano con oltre 210.000 amici che sono venuti a trovarci e i tanti, tantissimi che hanno seguito l’evento sui social: 4 milioni di utenti sulla pagina Instagram di Radio Deejay, oltre 1 milione su Facebook e più di 42 milioni di visualizzazioni dei contenuti sul profilo ufficiale di TikTok di Radio Deejay. Bene anche Radio Capital, per la quale stiamo preparando una nuova importante stagione.”

Le dichiarazioni di Albertino, Direttore Artistico di Radio m2o

“La costanza con cui m2o continua a crescere dimostra affetto e fidelizzazione – commenta Albertino, Direttore Artistico di Radio m2o – valori che abbiamo potuto toccare con mano al Party Like A Deejay dove m2o è stata protagonista con una serata interamente dedicata. Un’importante sinergia che si affianca alle tante attività sul territorio. La collaborazione con le realtà e i festival musicali più importanti d’Italia e non solo – dal Carnevale di Viareggio al Kappa FuturFestival di Torino o al Panorama Festival in Puglia – è continua e di successo. Affrontiamo così una nuova estate ricca di appuntamenti raccontati in maniera puntuale e innovativa dai nostri canali social”.

Risultati importanti per le emittenti del Gruppo GEDI che si affiancano all’ottimo andamento della raccolta pubblicitaria (con una crescita superiore a quella del mercato), ai primati social e digital e ai volumi raggiunti da OnePodcast, progetto leader in Italia con oltre 21 milioni di streaming al mese.