Una serata che si è rivelata una vera e propria esplosione di energia, con suoni e magia quella andata in scena al Fabrique di Milano ieri sera, domenica 23 febbraio, per l’unica imperdibile tappa del SYMPHONY OF CAOS, spettacolo di Alessandro Xiueref, noto come ASCO, il DJ, produttore e direttore d’orchestra che ha rivoluzionato la scena musicale internazionale con appunto il progetto Symphony of CAOS, che ha registrato il tutto esaurito.

Asco trionfa al Fabrique di Milano: migliaia di persone per la sua musica

Il pubblico arrivato da ogni parte d’Italia e da diverse parti d’Europa ha assistito a un evento unico, in cui ASCO, dj, produttore e direttore d’orchestra, ha trasformato il palco in un viaggio immersivo tra musica sinfonica e techno, regalando due ore di puro spettacolo.

Console e orchestra: una fusione senza precedenti per uno spettacolo unico

La potenza della console e la raffinatezza di un’orchestra dal vivo si sono fuse in un tutt’uno dando vita a un’esperienza sonora e visiva senza precedenti, arricchita da spettacolari giochi di laser, CO2 ed effetti speciali perfettamente sincronizzati con la musica.

Ad accompagnare l’artista in questa performance unica al mondo, 23 orchestrali tra archi, fiati, percussioni, il prestigioso Coro Ventidio Basso e un cast di talentuosi cantanti tra cui: OMÄR, Giuliana Cascone, Rizzo, Christan Cordone, Klaus Noire e Shibui.

Le parole di Asco a fine concerto per ringraziare il suo pubblico

“Vi voglio ringraziare di cuore: se oggi possiamo raccontare un sold out a Milano è grazie a voi, che credete in questo progetto e vi lasciate travolgere dal CAOS” – ha dichiarato l’artista in chiusura della serata per salutare il suo pubblico.

La serata, si è contraddistinta non solo per la bellezza della fusione tra i due generi musicali ma anche per l’eccellente servizio di sicurezza e per l’efficiente lavoro degli organizzatori.