Domenica 14 settembre, in seconda serata, Canale 5 accende i riflettori su “Pressing – Nel cuore dello sport”, l’evoluzione del celebre programma Mediaset. Lo show si presenterà con una veste rinnovata, pronta ad affiancare al calcio anche i grandi momenti degli altri sport, offrendo un racconto dinamico, moderno e vicino agli spettatori.

“Pressing – Nel cuore dello sport”: alla conduzione Alberto Brandi e Monica Bertini

A guidare il nuovo corso di “Pressing” saranno Alberto Brandi, storico volto delle domeniche sportive di Mediaset, e Monica Bertini, già apprezzata per la sua competenza e professionalità. Insieme accompagneranno il pubblico con analisi, approfondimenti e collegamenti in tempo reale.

Ospiti e opinionisti d’eccezione

Accanto ai conduttori ci sarà un parterre ricco di opinionisti e campioni. Tra le novità più attese spicca la presenza dell’olimpionico Clemente Russo, quattro volte protagonista ai Giochi e grande tifoso del Napoli. Al suo fianco, volti noti del calcio come Alessio Tacchinardi, Andrea Ranocchia e Giampaolo Pazzini.

Serie A, Juventus-Inter e Milan-Bologna al centro della serata

Il cuore del programma rimarrà il calcio giocato, con ampio spazio agli highlights della giornata di Serie A che riparte dopo la sosta. Occhi puntati sul big match Juventus-Inter e sul posticipo Milan-Bologna, che saranno commentati da campioni ed esperti per regalare al pubblico analisi tecniche e spunti appassionanti.

Mediaset rafforza l’offerta sportiva

“Pressing – Nel cuore dello sport” rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di sviluppo editoriale di Canale 5 e Mediaset. L’obiettivo è rafforzare l’offerta di informazione e intrattenimento sportivo, con un linguaggio moderno, ritmo serrato e la competenza che da sempre contraddistingue i programmi sportivi del gruppo.